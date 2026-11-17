Estos cuatro estrategas eran considerados para reemplazar al Rey Midas y hay razones de peso para que no sigan entre los candidatos.

Luego de los malos resultados de Tigres con Víctor Manuel Vucetich donde se quedaron fuera de Liguilla, comenzaron a sonar varios nombres de entrenadores que podrían quedarse en ese puesto. Sin embargo, antes de que termine el torneo Apertura 2026, ya habría cuatro DT’s descartados por diferentes razones cada uno.

Publicidad

Entre los estrategas estaban considerados Guillermo Barros Schelotto, Óscar Pareja, Fernando Ortiz y Robert Dante Siboldi; este último siendo la opción que esperaba la afición del equipo regiomontano. Sin embargo ninguno de estos que estaban en el radar serían opción porque las cosas con cada uno complicarían su llegada.

Los 4 descartados como DT de Tigres

De acuerdo con el periodista Jorge Rosales en el caso de Schelotto, todo apunta a que el entrenador estaría renovando con Vélez, por lo que no estaría llegando al cuadro de la UANL. Un caso similar es el de Pareja, ya que ahora firmó con el DC United quitando la posibilidad de ser elegible para tomar las riendas de esta escuadra.

De igual manera, en el caso del Tano Ortiz, recientemente hizo campeones a Colo Colo por lo que ya se está analizando su renovación. Así, después de este logro y con la incertidumbre que aún existe con la directiva de Tigres se ve improbable que pueda dejar la seguridad de un equipo con el que ya consiguió un título por uno en donde aún no hay un plan.

Publicidad

El último es Siboldi, quien el día de ayer tuvo una entrevista con David Faitelson en TUDN y donde afirmó que pese a que es uno de los más queridos por los aficionados no volvería al equipo mientras estuvieran 2 o 3 personas que dañaron su reputación, por lo que de esa manera se le van estas cuatro opciones que ya tenían pensadas.

En síntesis