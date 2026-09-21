Juninho le envió un mensaje a la directiva de Tigres por la crisis institucional: “Hablen con Gignac”

Tigres sigue sin encontrar el rumbo ante una situación crítica en el segundo semestre del año. Con la institución sumida tanto en una crisis directiva como deportiva, Juninho envió un contundente mensaje a los altos mandos del club, pidiéndoles recurrir a un viejo conocido de la casa para dar vuelta a la página: “Hablen con Gignac“.

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La reciente derrota 2-0 frente a FC Juárez, si bien representó un duro golpe, confirmó ser solo un síntoma de la espiral negativa que atraviesa el plantel. En el terreno de juego, los felinos se ubican en la posición 16 del Torneo Apertura 2026 con apenas siete puntos cosechados tras nueve jornadas, manteniéndose sin conocer la victoria desde aquel triunfo 2-0 sobre Atlante el pasado 21 de agosto.

En las oficinas ejecutivas, la dirigencia no ha logrado descifrar el armado del equipo tras el ajuste presupuestal. De forma abrupta, la línea de ataque sufrió dos bajas sensibles con la partida del histórico André-Pierre Gignac, cuyo contrato no fue renovado, sumada a la salida de Ángel Correa, cuyo salario de superestrella resultaba insostenible para la nómina universitaria, dejando al plantel corto de variantes ofensivas e incapaz de encontrar respuestas en la cancha o el escritorio.

Juninho postula a Gignac para la dirigencia de Tigres

Con el fantasma de la eliminación prematura en el Apertura acechando y ante la urgencia de dar un giro de timón inmediato, el ícono auriazul Juninho fue tajante sobre las necesidades del club. Frente a la necesidad imperiosa de reestructurar el área deportiva, el brasileño naturalizado mexicano propuso a Gignac como el perfil ideal para asumir el liderazgo del proyecto futbolístico.

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Juninho aprovechó los micrófonos para mandar mensaje a la directiva de Tigres pic.twitter.com/DlAFNbgBVl — Futbol Sobre La Mesa (@futbolslm) September 21, 2026

En declaraciones para el podcast “Fútbol Sobre La Mesa“, Juninho profundizó en los argumentos para incorporar al francés en los escritorios : “Mi opinión, que va para los directivos, el presidente, el dueño: hablen con Gignac. ¿Qué te puede aportar Gignac? ‘Ah, nunca trabajó de director deportivo o lo que sea’. Bueno, entiende de fútbol. Sabe lo que es Tigres. Tiene relaciones por todo el mundo del fútbol. Lo que conoce de gente ese señor, de jugadores que están en activo, de directivos y todo eso, por el mundo entero, por Europa, que puede beneficiar a Tigres, es una cosa de locos.“

Al plantear a Gignac como el candidato natural para asumir la dirección deportiva, el exdefensor también exigió independencia operativa y paciencia institucional para edificar un proceso sólido. “Pero denle toda la autonomía para que él pueda traer a su gente de confianza y empezar en base a eso. Va a tardar la reestructuración. Pero estoy seguro que él será claro con la gente. Cuanto antes se dé, mejor. Pero no es sencillo, no es fácil. Pero se tiene que hacer otra vez,” añadió el exdefensor.

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A pesar de su falta de recorrido en despachos ejecutivos, Juninho confía plenamente en el sentido de pertenencia del ariete galo y en que “su objetivo va a ser para que el club crezca y siga mejorando“. Mientras Gignac continúa analizando opciones para su futuro inmediato a sus 40 años, la posibilidad de asumir un rol de peso en las oficinas de Tigres marcaría un nuevo capítulo en su trayectoria, dejando atrás de forma definitiva la etapa como futbolista en activo.

Juninho concluyó remarcando a la cúpula felina los beneficios estratégicos que implicaría sumar al referente histórico en el organigrama: “Pero mi consejo: hablen al señor André-Pierre Gignac… Yo creo que él es la persona idónea por todo lo que ya dije: su capacidad de conocimiento del club, la institución, todo lo que se necesita, principalmente sus relaciones que tiene por todo el mundo que pueden facilitar muchas cosas para cuestiones de contrataciones y todo eso, y para la dirección esa que necesita Tigres. Aparte, es uno de los grandes ídolos de la institución.“

En síntesis

Juninho propuso a André-Pierre Gignac como director deportivo en “Fútbol Sobre La Mesa“.

en “Fútbol Sobre La Mesa“. Tigres ocupa el lugar 16 del Apertura 2026 con apenas siete puntos sumados.

con apenas siete puntos sumados. André-Pierre Gignac dejó a Tigres a los 40 años tras no renovar contrato.