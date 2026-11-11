Aunque su salida había dejado ese gusto a que ‘pudo haber sido mejor’, todos en Toluca valoran el trabajo realizado por Renato Paiva cuando le tocó dirigir a la institución. El estratega portugués fue quien trajo a varios futbolistas y sentó las bases del equipo que pocos meses después ganaría todo al mando de Antonio Mohamed.

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En este sentido, no solo Renato Paiva ha dejado una huella en Toluca, más allá de irse con las manos vacías de trofeos: los Diablos Rojos dejaron una huella en el entrenador. El DT se marchó del ‘Infierno’ con la tristeza de no haber podido ser campeón, pero con el afecto de un lugar que lo abrazó, lo apoyó y lo contuvo de principio a fin.

Si no lo había hecho todavía, en estas horas Renato Paiva declaró su amor por el cuadro escarlata y todo lo que le pasa por dentro al pensar en aquella institución. Actualmente, el timonel está al frente de Santos Laguna, pero eso no le impide esconder sus sentimientos y los sacó a relucir en su última aparición pública con la prensa.

El afecto del hincha de Toluca a Paiva [Foto: Getty]

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Durante la última rueda de prensa del DT de Santos Laguna, le preguntaron si sería una ‘venganza’ enfrentar a Toluca en la Liguilla, en un hipotético cruce de cuartos. El enfoque del reportero que planteó el interrogante tenía que ver con su repentino despido de los Diablos en 2024, pero el estratega lejos estuvo de tomárselo a mal.

“¿Venganza? Nunca, por favor. El miedo que yo tenía en la rueda de prensa esa noche después de ganar en Toluca (3-2 con Santos) era que algún periodista usase la palabra ‘venganza’. Nosotros no nos vengamos de quien amamos. Yo amo mucho a Toluca: a su afición, a las personas que ahí trabajan, los jugadores que han sido míos durante un año, algunos que los trajimos nosotros”, expresó con melancolía Renato Paiva en conferencia.

Sobre esa línea, el portugués aclaró que no guarda rencor con la directiva choricera e incluso les dio la razón. “No puede haber venganza donde te tratan bien, y porque han tomado una decisión que hoy se comprueba que fue lo mejor para el club. Si yo me quedo nunca sabremos si éramos campeones o no en el tercer torneo. La decisión fue correcta. ¿Me dolió? Pues claro, pero tengo que aceptarla y hoy entiendo que fue correcta. Venganza para nada, porque yo soy muy grato y muy querido a ese club”, agregó el director técnico de gran actualidad en la Liga MX.

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Por otra parte, anticipó que buscó llevar lo que consiguió espiritualmente en Toluca a su presente en Santos Laguna. “Hoy estoy aquí profesionalmente y cada vez más identificado con esta familia que es Santos, generando los mismos vínculos que generé en Toluca. Sólo sé trabajar así, generando vínculos. Para mí antes de cualquier profesional hay una persona y yo debo tratarla con mucho respeto. Y ese respeto es generar vínculos, y generando vínculos todos trabajamos mejor”, manifestó con una mano en el corazón el ex timonel escarlata.

Finalmente, Renato Paiva confesó que cualquier rival que le toque cruzar a Santos Laguna en los Playoffs del Apertura 2026 lo recibirán con la seriedad que amerita. “No tengo preferencias, mi preferencia es ganar a León y calificar, no voy a hablar de ‘si pasamos…’. Y venganza nunca y con Toluca menos”, concluyó el estratega. Su declaración calará hondo en la afición, especialmente en los que recuerdan su paso por el Nemesio Diez.

¿Renato Paiva quiere vengarse de Toluca? 🧐🟢⚪️



El director técnico de Santos opinó al respecto y ojo con la declaración sobre un posible enfrentamiento ante su ex equipo en Liguilla. 👀👹



📹 @Eduardo_EPigeon pic.twitter.com/jUH2OMdjQO — Esto en Línea (@estoenlinea) November 7, 2026