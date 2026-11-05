El Toluca relegó mucho terreno en la tabla de posiciones luego de haber dejado de ganar en las últimas semanas. En este momento, trae siete partidos seguidos sin triunfos, racha que le ha impedido pelear hasta el final por el superliderato. Ahora, faltando apenas dos jornadas, ni siquiera tienen abrochada la clasificación a la Liguilla.

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Para colmo, en este escenario incómodo que le toca transitar a los ‘Diablos Rojos’, se le ha agregado otra situación que pone en peligro su boleto a la Fiesta Grande. El equipo conducido por Antonio Mohamed está contra las cuerdas según han indicado las autoridades del futbol mexicano en su último informe oficial.

En la recta final del campeonato, la Liga MX podría quitarle 3 puntos al cuadro escarlata y generarle serios problemas, incluso para conseguir un lugar dentro de los Playoffs. El ente madre podría castigar a Toluca con una pena contundente, aferrándose a un inciso particular del reglamento del que en el ‘Infierno’ son conscientes.

El castigo que podría imponerle la organización a los Diablos Rojos tiene que ver con que aún no han cumplido con el mínimo de la regla de menores. En este Apertura 2026, el cuerpo técnico del Toluca no ha echado mano a demasiados jugadores jóvenes y lo paga ahora. En un tramo decisivo, estarán obligados a utilizarlos sí o sí.

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Para poder ‘salvarse’ de la suspensión de la Liga MX, al equipo choricero le faltan 131 minutos de canteranos, un número considerable dadas las circunstancias. Cuando más necesita que den la cara los futbolistas de experiencia, el ‘Turco’ tendrá que darle la chance a los más chicos. De otro modo, lo sufrirán con una seria penalidad.

Toluca, entre la espada y la pared [Foto: Getty]

Los últimos dos partidos de Toluca en la fase regular del Apertura 2026 serán ante Monterrey y ante Pachuca, en el Nemesio Diez y en el Estadio Hidalgo respectivamente. Se trata de dos verdaderas pruebas de fuego, en las cuales los escarlatas tendrán que buscar ganar los juegos pero también cumplir con la normativa exigida.

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Como es sabido, a todo equipo que no cumple con la regla de menores al cabo de la fase regular se le quitan 3 unidades. En el caso de los Diablos, un descuento de puntos podría ser catastrófico, ya que no se encuentran en una posición cómoda actualmente. Y más con los rivales que le quedan, no anda con posibilidades de andar regalando más lugar…