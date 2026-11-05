Mientras otros esperan a que se abra la ventana de transferencias, el área de futbol de Toluca no se toma un respiro y sigue trabajando en la plantilla. No hay vacaciones para los encargados del equipo masculino, que han comenzado a barajar alternativas para tener en carpeta. El invierno está cerca y quieren llegar preparados.

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En las últimas horas, mientras Toluca aguarda por el duelo del sábado ante Rayados, desde Sudamérica reportaron el interés escarlata en un goleador ecuatoriano. Sin embargo, no se trata de un centrodelantero ya que en el ‘Infierno’ contemplan para rato tanto a Paulinho como a Fede Viñas, blindados a largo plazo.

De acuerdo a la información destapada por el prestigioso y fiable portal Infobae, los ‘Diablos Rojos’ habrían puesto sus ojos en Eryc Castillo, extremo de Alianza Lima. El jugador que entró en la órbita del Toluca es la principal estrella del gigante del futbol peruano, y un elemento amado por la afición de ese tradicional equipo.

Eryc Castillo, un nombre que gusta en Toluca.

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Eryc Castillo se desempeña como puntero izquierdo, tiene 31 años y está en el mejor momento de su carrera. Su extensa trayectoria cuenta con pasos por Ecuador (Independiente del Valle, Liga de Loja, Olmedo, Barcelona y Aucas) y Brasil (Coritiba y Vitoria). Actualmente brilla en Perú, en un Alianza Lima que lo tiene de bandera.

Curiosamente, el apuntado por Toluca posee experiencia en la Liga MX, en Santos Laguna, Xolos y Juárez, equipos que le tocó representar en el futbol mexicano. Si bien en Torreón le fue bastante bien, sus etapas de pico de rendimiento fueron en Sudamérica, alcanzando hoy un nivel donde está intratable.

Desde su llegada a Alianza Lima, Eryc Castillo acumula ¡32 goles y 13 asistencias en 78 partidos!, que evidencian su extraordinario presente en su carrera. El delantero ya fue tentado el mercado pasado para salir de Perú, pero el club le mejoró el contrato y se quedó. En el próximo invierno, las cosas podrían cambiar para el futbolista.

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Según la fuente en cuestión, por el momento lo de Toluca es un sondeo para preguntar condiciones. Forma parte de la búsqueda de objetivos de mercado del cuadro escarlata para llegar al siguiente libro de pases con alternativas. El mercado abrirá una vez finalizado el Apertura 2026, y allí se verá si el equipo mexicano avanza o no por el ecuatoriano.

Los goles de Eryc Castillo en Alianza Lima en la Liga 1 2026: