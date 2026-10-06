Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la UEFA Nations League 2026-27 después de la Fecha FIFA

Este martes 6 de octubre concluyeron los últimos compromisos correspondientes a la UEFA Nations League 2026-27 dentro del marco de la Fecha FIFA extendida de septiembre y octubre. Tras cuatro jornadas disputadas en la fase de grupos que dejaron pasajes de alta intensidad sobre la cancha, el cuadro definitivo hacia la siguiente ronda comienza a tomar forma en el balompié europeo.

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Organizados en cuatro sectores dentro de la Liga A (la máxima categoría del certamen), cuatro en la Liga B, cuatro en la Liga C y dos en la Liga D, la atención mediática se concentró en las escuadras con aspiraciones de ascenso, las representaciones amenazadas por el descenso y aquellos combinados que apuntan al título del torneo continental.

Dentro de la Liga A, los únicos representativos que aseguraron su boleto a los cuartos de final al cabo de cuatro presentaciones fueron España y Portugal, aunque la cima definitiva de sus respectivos grupos se mantiene en disputa. En contraparte, Turquía requiere una combinación milagrosa de resultados para evitar la pérdida de categoría hacia la Liga B, mientras que la grata revelación ha sido el seleccionado de Grecia, que en el Grupo A2 mantiene a Alemania en zona de playoff por el descenso.

En los duelos con mayor impacto de la jornada de martes, España vino de atrás para imponerse 2-1 en calidad de visitante ante Croacia, conservando su condición de invicto; por su parte, Inglaterra lució contundente al derrotar 3-0 a la República Checa. La conformación definitiva de los sectores, los cruces de cuartos de final, así como las promociones y descensos terminarán de resolverse durante la ventana internacional de noviembre.

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Posiciones de los grupos de la League A

Posiciones de los grupos de la League B

Posiciones de los grupos de la League C

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Posiciones de los grupos de la League D

Tabla de goleo en la UEFA Nations League 2026-27

En el primer peldaño de la clasificación de goleo individual se ubica Harry Kane con seis anotaciones. El centro delantero del Bayern Múnich se hizo presente en el marcador en cada uno de los cuatro compromisos disputados por Inglaterra en el torneo, registrando un tanto frente a España, uno ante la República Checa, un doblete contra Croacia y dos dianas más ante el cuadro checo sobre el césped de Wembley.

Por su parte, el segundo escalón presenta un quíntuple empate entre futbolistas de distintas divisiones con cuatro festejos. Entre los nombres de mayor proyección destacan Lamine Yamal y Michael Olise, igualados en la tabla con Leo Walta de Finlandia, Troy Parrott de la República de Irlanda y Viktor Gyökeres de Suecia.

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En síntesis