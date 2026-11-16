Frenkie de Jong no juega con Países Bajos ante Alemania. El motivo de la ausencia del futbolista neerlandés.

Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la última jornada de la primera fase de la UEFA Nations League. Es un partido clave para ambas selecciones en busca de la clasificación a los cuartos de final de la competición.

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El duelo se lleva a cabo en el mítico Estadio Olímpico de Berlín. Países Bajos es el líder del Grupo 2 con 11 puntos y le lleva 3 unidades a Alemania; sin embargo, Xavi Hernández no podrá contar para este partido con Frenkie de Jong, uno de sus líderes.

Frenkie de Jong no juega con Países Bajos ante Alemania por una leve lesión. El Barcelona informó este lunes que el centrocampista sufrió una distensión en el músculo obturador y que por eso no está disponible para el juego.

Sin embargo, el Barcelona mencionó que Frenkie de Jong estará disponible para jugar con el conjunto culé el próximo fin de semana. El neerlandés fue titular en la goleada por 7-0 del equipo de Xavi Hernández contra Grecia y allí es cuando tuvo esta distensión.

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Virgil van Dijk es otro jugador clave que no está presente en la convocatoria de los Países Bajos por una leve lesión. Países Bajos está muy cerca de clasificar a los cuartos de final, mientras que Alemania necesita ganar o depender de lo que pase en el duelo de Grecia ante Serbia para avanzar de ronda.

En síntesis