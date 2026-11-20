Este viernes 20 de noviembre se realizó un sorteo para determinar tanto los cruces de cuartos de final de la UEFA Nations League como también para definir la llave hacia el Final Four de la competición. Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal clasificaron como primeros de su grupo.

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Por su parte, Bélgica, Países Bajos, España y Noruega terminaron segundos de su grupo. El sorteo determinó, por ejemplo, que Francia y España se enfrenten en los cuartos de final en lo que será una reedición de la última semifinal del Mundial 2026, en la que La Roja ganó por 2-0 al conjunto galo.

Aparte del duelo entre los equipos de Lamine Yamal y Kylian Mbappé o entre Harry Kane y Erling Haaland, a Portugal, que es la vigente campeona de la Nations League cuando aún contaba con Cristiano Ronaldo, se cruzará con Países Bajos, selección que actualmente es dirigida por Xavi Hernández.

Los cruces de cuartos de final de la UEFA Nations League

Francia vs España

Portugal vs Países Bajos

Inglaterra vs Noruega

Alemania vs Bélgica

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La llave al Final Four

Ganador de Francia-España vs Ganador de Portugal-Países Bajos

Ganador de Inglaterra-Noruega vs Ganador de Alemania-Bélgica

Fecha de los cuartos de final

Aunque aún no están definidos los días y horarios exactos, sí se sabe que los partidos se disputarán en marzo del año próximo. Los primeros juegos se llevarán a cabo del 25 al 27 de marzo y las vueltas del 28 al 30 de marzo. La ida se jugarán en los estadios de los segundos clasificados, mientras que los cruces se resolverán en la casa de los primeros.

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En síntesis