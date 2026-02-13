Pisa y Milan se enfrentan este viernes 13 de febrero en el partido que abre la Jornada 25 de la Serie A. Es un duelo entre dos equipos que se encuentran en realidades muy distintas porque uno pelea por no descender y el otro por el título del torneo.

Como viene siendo lo habitual desde hace varios meses, Santiago Giménez verá el partido desde afuera. El delantero de la Selección Mexicana continúa con su rehabilitación tras operarse el tobillo derecho producto de una lesión en dicha zona.

El ‘Bebote’ no juega un partido oficial con Milan desde el 28 de octubre de 2025, día en el que el club rossonero se enfrentó con Atalanta por la Serie A. No hay una fecha determinada para el regreso de Santiago Giménez.

No obstante, se espera que el mexicano pueda regresar antes del final de temporada, pero la realidad es que el Milan ya es un equipo consolidado y parece difícil que el delantero sume muchos minutos con la playera del conjunto italiano cuando vuelva.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Massimiliano Allegri se ubica 2° en la Serie A con 50 puntos y está a 8 unidades del Inter, el líder del torneo, aunque el Milan tiene un partido pendiente que jugará en los próximos días contra el Como de Cesc Fábregas.

