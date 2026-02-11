La próxima Copa del Mundo está cada vez más cerca en el tiempo. La Selección Mexicana sabe que el hecho de ser una de las anfitrionas la obliga a realizar un buen papel en la cita a la que estará pendiente el planeta entero, por lo que el hecho de recibir malas noticias no es algo que sea muy beneficioso en medio la preparación y ultimación de detalles.

Aunque no había sido parte del proceso y su convocatoria no era una garantía, Marcelo Flores tomó una fuerte decisión respecto a su futuro que lo deja marginado por completo de la posibilidad de jugar para México. En las últimas horas, FIFA emitió un comunicado en el que reveló que el extremo, actual futbolista de Tigres UANL no podrá ser elegible para México luego de conseguir la posibilidad de jugar para Canadá.

La razón por la que Marcelo Flores eligió a Canadá por sobre México

En su corta carrera, Flores representó a México en Mundiales Sub-16, Sub-18 y Sub-20, pero el hecho de haber nacido en Georgetown, Canadá, le abrió las puertas a poder tener dos caminos de elección. Además, su madre es del mencionado país norteamericano, por lo que las raíces lo llevaron a entender que era el mejor camino para su carrera y, tal vez, estar presente en la próxima Copa del Mundo, algo que sabía que no iba conseguir con el Tri.

Marcelo Flores eligió jugar para Canadá y le cerró la puerta a la Selección Mexicana. (GETTY IMAGES)

La noticia puede que no sea importante en el presente, porque se podría deducir que México cuenta con varias opciones en el frente de ataque, mucho mejor consideradas que Flores. Sin embargo, lo que se plantea sobre Marcelo es el futuro, la Selección que comandará Rafa Márquez una vez que el Vasco Aguirre dé un paso al costado tras el final de la Copa del Mundo y la certeza de que no se va a poder contar con un jugador que presenta un interesante potencial.

Flores tiene apenas 22 años y su carrera ya cuenta con un paso previo por la formativas del Arsenal de Inglaterra. Desde su llegada a Tigres en septiembre de 2023, ha alternado entre titularidades y suplencias, aunque en los últimos meses ganó mucho terreno en la consideración del entrenador argentino, Guido Pizarro. En total, el extremo acumula 13 goles y cuatro asistencias en 77 partidos con los Felinos.

