Dónde ver EN VIVO Armenia vs. Letonia por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

La Liga de Naciones arranca este viernes 25 de septiembre en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan, con Armenia como local ante Letonia en la primera fecha del grupo.
Es el debut de ambas selecciones en el torneo y una oportunidad para arrancar con puntos antes de que la tabla empiece a apretar. Nada está definido todavía, pero un buen inicio siempre pesa en este tipo de competencias cortas.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 13:00 hs
- Colombia: 11:00 hs
- Perú: 11:00 hs
- Chile: 13:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Armenia llega con la etiqueta de favorita, aunque su presente no muestra una gran diferencia respecto a Letonia. En sus últimos partidos empató con Moldavia y con Kazajistán, ambos por 1-1, y antes de eso cayó 2-1 como local frente a Bielorrusia. No gana hace tres presentaciones, algo que buscará cortar en esta apertura del torneo.
Letonia tampoco atraviesa un buen momento. Viene de perder 1-0 como local ante Islas Feroe y de un empate 1-1 frente a Lituania, jugando de visitante. Antes había conseguido un triunfo ajustado por 1-0 contra Gibraltar, pero la irregularidad marca su llegada a este debut en la Liga de Naciones.
El historial entre Armenia y Letonia
El historial reciente favorece levemente a Armenia, que ganó 3 de los 6 enfrentamientos directos frente a 2 de Letonia, con un empate de por medio. La diferencia de gol también se inclina para el local: 8 tantos convertidos contra 7 recibidos.
En los últimos cruces hubo de todo. Armenia se impuso 2-1 en 2024 y también ganó 4-1 en otro capítulo del mismo año, pero Letonia respondió con un 2-0 en 2023. Son duelos parejos, sin una superioridad clara de ninguno de los dos en el último tiempo.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/11/2024
|Letonia vs. Armenia
|1-2
|UEFA Nations League
|07/09/2024
|Armenia vs. Letonia
|4-1
|UEFA Nations League
|12/10/2023
|Letonia vs. Armenia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/06/2023
|Armenia vs. Letonia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/09/2014
|Letonia vs. Armenia
|2-0
|Friendlies
|11/02/2009
|Letonia vs. Armenia
|0-0
|Friendlies
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Andorra vs. Malta
|Jueves 24 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Liechtenstein vs. Lituania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kosovo vs. Irlanda
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Austria vs. Israel
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Alemania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Serbia vs. Grecia
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Gales
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Noruega vs. Dinamarca
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Armenia y Letonia se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.