Dónde ver EN VIVO Armenia vs. Letonia por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Armenia y Letonia se enfrentan este viernes 25 de septiembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

La Liga de Naciones arranca este viernes 25 de septiembre en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan, con Armenia como local ante Letonia en la primera fecha del grupo.

Es el debut de ambas selecciones en el torneo y una oportunidad para arrancar con puntos antes de que la tabla empiece a apretar. Nada está definido todavía, pero un buen inicio siempre pesa en este tipo de competencias cortas.

Horario del partido

México (CDMX): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 13:00 hs

13:00 hs Colombia: 11:00 hs

11:00 hs Perú: 11:00 hs

11:00 hs Chile: 13:00 hs

13:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Armenia llega con la etiqueta de favorita, aunque su presente no muestra una gran diferencia respecto a Letonia. En sus últimos partidos empató con Moldavia y con Kazajistán, ambos por 1-1, y antes de eso cayó 2-1 como local frente a Bielorrusia. No gana hace tres presentaciones, algo que buscará cortar en esta apertura del torneo.

Letonia tampoco atraviesa un buen momento. Viene de perder 1-0 como local ante Islas Feroe y de un empate 1-1 frente a Lituania, jugando de visitante. Antes había conseguido un triunfo ajustado por 1-0 contra Gibraltar, pero la irregularidad marca su llegada a este debut en la Liga de Naciones.

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El historial entre Armenia y Letonia

El historial reciente favorece levemente a Armenia, que ganó 3 de los 6 enfrentamientos directos frente a 2 de Letonia, con un empate de por medio. La diferencia de gol también se inclina para el local: 8 tantos convertidos contra 7 recibidos.

En los últimos cruces hubo de todo. Armenia se impuso 2-1 en 2024 y también ganó 4-1 en otro capítulo del mismo año, pero Letonia respondió con un 2-0 en 2023. Son duelos parejos, sin una superioridad clara de ninguno de los dos en el último tiempo.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/11/2024 Letonia vs. Armenia 1-2 UEFA Nations League 07/09/2024 Armenia vs. Letonia 4-1 UEFA Nations League 12/10/2023 Letonia vs. Armenia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 19/06/2023 Armenia vs. Letonia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 03/09/2014 Letonia vs. Armenia 2-0 Friendlies 11/02/2009 Letonia vs. Armenia 0-0 Friendlies

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Andorra vs. Malta Jueves 24 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Liechtenstein vs. Lituania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Kosovo vs. Irlanda Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Austria vs. Israel Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Serbia vs. Grecia Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Noruega vs. Dinamarca Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis