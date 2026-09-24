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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Armenia vs. Letonia por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Armenia y Letonia se enfrentan este viernes 25 de septiembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Armenia vs. Latvia, Liga de Naciones
Armenia vs. Latvia, Liga de Naciones

La Liga de Naciones arranca este viernes 25 de septiembre en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan, con Armenia como local ante Letonia en la primera fecha del grupo.

Es el debut de ambas selecciones en el torneo y una oportunidad para arrancar con puntos antes de que la tabla empiece a apretar. Nada está definido todavía, pero un buen inicio siempre pesa en este tipo de competencias cortas.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 13:00 hs
  • Colombia: 11:00 hs
  • Perú: 11:00 hs
  • Chile: 13:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Armenia llega con la etiqueta de favorita, aunque su presente no muestra una gran diferencia respecto a Letonia. En sus últimos partidos empató con Moldavia y con Kazajistán, ambos por 1-1, y antes de eso cayó 2-1 como local frente a Bielorrusia. No gana hace tres presentaciones, algo que buscará cortar en esta apertura del torneo.

Letonia tampoco atraviesa un buen momento. Viene de perder 1-0 como local ante Islas Feroe y de un empate 1-1 frente a Lituania, jugando de visitante. Antes había conseguido un triunfo ajustado por 1-0 contra Gibraltar, pero la irregularidad marca su llegada a este debut en la Liga de Naciones.

El historial entre Armenia y Letonia

El historial reciente favorece levemente a Armenia, que ganó 3 de los 6 enfrentamientos directos frente a 2 de Letonia, con un empate de por medio. La diferencia de gol también se inclina para el local: 8 tantos convertidos contra 7 recibidos.

En los últimos cruces hubo de todo. Armenia se impuso 2-1 en 2024 y también ganó 4-1 en otro capítulo del mismo año, pero Letonia respondió con un 2-0 en 2023. Son duelos parejos, sin una superioridad clara de ninguno de los dos en el último tiempo.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
17/11/2024 Letonia vs. Armenia 1-2 UEFA Nations League
07/09/2024 Armenia vs. Letonia 4-1 UEFA Nations League
12/10/2023 Letonia vs. Armenia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers
19/06/2023 Armenia vs. Letonia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers
03/09/2014 Letonia vs. Armenia 2-0 Friendlies
11/02/2009 Letonia vs. Armenia 0-0 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Andorra vs. Malta Jueves 24 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Liechtenstein vs. Lituania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Kosovo vs. Irlanda Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Austria vs. Israel Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Serbia vs. Grecia Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Noruega vs. Dinamarca Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Armenia y Letonia se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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