Alineaciones de Armenia y Montenegro por la Liga de Naciones: formaciones probables

Armenia y Montenegro se enfrentan este lunes 28 de septiembre en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Armenia vs. Montenegro este lunes 28 de septiembre en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Armenia y Montenegro

Armenia viene de ganarle 2-0 a Letonia y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Montenegro viene de ganarle 2-1 a Chipre y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Armenia y Montenegro

Armenia (4-4-2): Ognjen Čančarević, Nair Tiknizyan, Georgiy Arutiunian, Junior Bueno, Erik Piloyan, Narek Hovhannisyan, Ugochukwu Iwu, Eduard Spertsyan, Artem Bandikyan, Artur Serobyan, Artur Miranyan. DT: Eghishe Melikyan.

Montenegro (4-3-3): Balša Popović, Ognjen Gašević, Igor Vujačić, Stefan Savić, Milan Roganović, Vasilije Adžić, Andrija Bulatović, Marko Janković, Nikola Krstović, Stevan Jovetić, Milutin Osmajić. DT: Mirko Vučinić.

Suplentes de Armenia: Argishti Petrosyan, Edgar Sevikyan, Karen Hovhannisyan, Zhirayr Shaghoyan, Arsen Beglaryan, Khariton Ayvazyan, Gor Manvelyan, Erik Simonyan, Gor Matinyan, Artur Gharibyan, Karen Rafik Muradyan, Narek Grigoryan.

Suplentes de Montenegro: Risto Radunović, Andrej Duric, Slobodan Rubežić, Marko Vešović, Milan Vukotić, Danijel Petković, Igor Nikić, Miloš Brnović, Aleksa Latković, Viktor Djukanovic, Stefan Lončar, Dušan Vuković.

La previa de Armenia y Montenegro: todo lo que hay que saber

Día: lunes 28 de septiembre

lunes 28 de septiembre Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España

10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España Estadio: Republican Stadium – Vazgen Sargsyan

Republican Stadium – Vazgen Sargsyan Historial: 4 cruces — Armenia ganó 2, Montenegro ganó 1 y empataron 1

4 cruces — Armenia ganó 2, Montenegro ganó 1 y empataron 1 Último antecedente: 09/06/2025: Montenegro 2-2 Armenia

09/06/2025: Montenegro 2-2 Armenia Próximo partido de Armenia: vs. Chipre, viernes 2 de octubre

vs. Chipre, viernes 2 de octubre Próximo partido de Montenegro: vs. Letonia, viernes 2 de octubre