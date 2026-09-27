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Liga de Naciones

Alineaciones de Armenia y Montenegro por la Liga de Naciones: formaciones probables

Armenia y Montenegro se enfrentan este lunes 28 de septiembre en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Armenia vs. Montenegro, Liga de Naciones
Armenia vs. Montenegro, Liga de Naciones

Se viene Armenia vs. Montenegro este lunes 28 de septiembre en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Armenia y Montenegro

Armenia viene de ganarle 2-0 a Letonia y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Montenegro viene de ganarle 2-1 a Chipre y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Armenia y Montenegro

Armenia (4-4-2): Ognjen Čančarević, Nair Tiknizyan, Georgiy Arutiunian, Junior Bueno, Erik Piloyan, Narek Hovhannisyan, Ugochukwu Iwu, Eduard Spertsyan, Artem Bandikyan, Artur Serobyan, Artur Miranyan. DT: Eghishe Melikyan.

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Montenegro (4-3-3): Balša Popović, Ognjen Gašević, Igor Vujačić, Stefan Savić, Milan Roganović, Vasilije Adžić, Andrija Bulatović, Marko Janković, Nikola Krstović, Stevan Jovetić, Milutin Osmajić. DT: Mirko Vučinić.

Suplentes de Armenia: Argishti Petrosyan, Edgar Sevikyan, Karen Hovhannisyan, Zhirayr Shaghoyan, Arsen Beglaryan, Khariton Ayvazyan, Gor Manvelyan, Erik Simonyan, Gor Matinyan, Artur Gharibyan, Karen Rafik Muradyan, Narek Grigoryan.

Suplentes de Montenegro: Risto Radunović, Andrej Duric, Slobodan Rubežić, Marko Vešović, Milan Vukotić, Danijel Petković, Igor Nikić, Miloš Brnović, Aleksa Latković, Viktor Djukanovic, Stefan Lončar, Dušan Vuković.

La previa de Armenia y Montenegro: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 28 de septiembre
  • Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España
  • Estadio: Republican Stadium – Vazgen Sargsyan
  • Historial: 4 cruces — Armenia ganó 2, Montenegro ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 09/06/2025: Montenegro 2-2 Armenia
  • Próximo partido de Armenia: vs. Chipre, viernes 2 de octubre
  • Próximo partido de Montenegro: vs. Letonia, viernes 2 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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