Alineaciones de Bélgica y Francia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Bélgica vs. Francia este lunes 28 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Bélgica y Francia
Bélgica viene de ganarle 2-0 a Italia y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Francia viene de ganarle 1-0 a Turquía y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Bélgica y Francia
Bélgica (4-2-3-1): Senne Lammens, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Charles De Ketelaere, Mika Godts, Diego Moreira.
Francia (4-3-3): Mike Maignan, Adrien Truffert, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Jules Kounde, Adrien Rabiot, Manu Kone, Rayan Cherki, Desire Doue, Ousmane Dembele, Michael Olise.
Suplentes de Bélgica: Zeno Debast, Arthur Theate, Roméo Lavia, Romelu Lukaku, Lois Openda, Maarten Vandevoordt, Jari De Busser, Dodi Lukebakio, Mandela Keita, Joaquin Seys, Hans Vanaken, Matias Fernandez-Pardo.
Suplentes de Francia: Guillaume Restes, Pierre Kalulu, Eduardo Camavinga, Bradley Barcola, Andy Diouf, Leny Yoro, Maghnes Akliouche, Estéban Lepaul, Lucas Da Cunha, Jérémy Jacquet, Jean Butez.
La previa de Bélgica y Francia: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 28 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 24 cruces — Bélgica ganó 5, Francia ganó 13 y empataron 6
- Último antecedente: 14/10/2024: Bélgica 1-2 Francia
- Próximo partido de Bélgica: vs. Turquía, viernes 2 de octubre
- Próximo partido de Francia: vs. Italia, viernes 2 de octubre