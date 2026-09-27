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Liga de Naciones

Alineaciones de Bélgica y Francia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Bélgica y Francia se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Belgium vs. France, Liga de Naciones
Belgium vs. France, Liga de Naciones

Se viene Bélgica vs. Francia este lunes 28 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Bélgica y Francia

Bélgica viene de ganarle 2-0 a Italia y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Francia viene de ganarle 1-0 a Turquía y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Bélgica y Francia

Bélgica (4-2-3-1): Senne Lammens, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Charles De Ketelaere, Mika Godts, Diego Moreira.

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Francia (4-3-3): Mike Maignan, Adrien Truffert, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Jules Kounde, Adrien Rabiot, Manu Kone, Rayan Cherki, Desire Doue, Ousmane Dembele, Michael Olise.

Suplentes de Bélgica: Zeno Debast, Arthur Theate, Roméo Lavia, Romelu Lukaku, Lois Openda, Maarten Vandevoordt, Jari De Busser, Dodi Lukebakio, Mandela Keita, Joaquin Seys, Hans Vanaken, Matias Fernandez-Pardo.

Suplentes de Francia: Guillaume Restes, Pierre Kalulu, Eduardo Camavinga, Bradley Barcola, Andy Diouf, Leny Yoro, Maghnes Akliouche, Estéban Lepaul, Lucas Da Cunha, Jérémy Jacquet, Jean Butez.

La previa de Bélgica y Francia: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 28 de septiembre
  • Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Historial: 24 cruces — Bélgica ganó 5, Francia ganó 13 y empataron 6
  • Último antecedente: 14/10/2024: Bélgica 1-2 Francia
  • Próximo partido de Bélgica: vs. Turquía, viernes 2 de octubre
  • Próximo partido de Francia: vs. Italia, viernes 2 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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