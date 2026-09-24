Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Chipre por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Actualizado el 24/09/2026 - 14:10hs EST

Montenegro y Chipre se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro recibe a Chipre este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.

Montenegro llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Chipre tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Montenegro empató 2-2 como visitante ante Eslovaquia. Antes ganó 1-0 como visitante ante Bulgaria.

Chipre viene de ganar 2-0 como visitante ante Liechtenstein. Antes empató 1-1 como visitante ante Eslovenia.

El historial entre Montenegro y Chipre

Montenegro y Chipre se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 2 triunfos de Montenegro y 3 empates.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/11/2020 Montenegro vs. Chipre 4-0 UEFA Nations League 05/09/2020 Chipre vs. Montenegro 0-2 UEFA Nations League 23/03/2018 Chipre vs. Montenegro 0-0 Friendlies 09/09/2009 Montenegro vs. Chipre 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2009 Chipre vs. Montenegro 2-2 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Lituania vs. Azerbaiyán Domingo 27 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Austria vs. Kosovo Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Serbia vs. Países Bajos Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Dinamarca vs. Gales Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Israel vs. Irlanda Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Alemania vs. Grecia Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Noruega vs. Portugal Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45

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En síntesis