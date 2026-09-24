Alineaciones de Montenegro y Chipre por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Montenegro vs. Chipre este viernes 25 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Montenegro y Chipre
Montenegro (4-4-2): Balša Popović, Risto Radunović, Slobodan Rubežić, Milan Roganović, Marko Vešović, Milutin Osmajić, Stefan Lončar, Andrija Bulatović, Vasilije Adžić, Stevan Jovetić, Nikola Krstović. DT: Mirko Vučinić.
Chipre (4-4-2): Neophytos Michael, Konstantinos Laifis, Nikolas Panagiotou, Christos Sielis, Andreas Siikis, Marinos Tzionis, Hector Matthew Kyprianou, Grigoris Kastanos, Loizos Loizou, Marcus Edwards, Ioannis Pittas. DT: Apostolos Mantzios.
Suplentes de Montenegro: Stefan Milić, Andrej Duric, Igor Vujačić, Marko Janković, Milan Vukotić, Danijel Petković, Igor Nikić, Miloš Brnović, Aleksa Latković, Bodin Tomašević, Dušan Vuković, Ognjen Gašević, Sead Hakšabanović, Stefan Savić, Viktor Djukanovic, Marko Perović.
Suplentes de Chipre: Joel Mall, Kostakis Artymatas, Angelos Neofytou, Panagiotis Andreou, Andronikos Kakoullis, Fabiano, Ioannis Kosti, Giorgios Malekkides, Constantinos Sotiriou, Kostas Pileas, Charalampos Kyriakou, Andreas Paraskevas, Leonidas Konomis, Stavros Georgiou, Andreas Christou, Nicholas Tsaroulla.
La previa de Montenegro y Chipre: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 25 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 5 cruces — Montenegro ganó 2, Chipre ganó 0 y empataron 3
- Último antecedente: 17/11/2020: Montenegro 4-0 Chipre
- Próximo partido de Montenegro: vs. Armenia, lunes 28 de septiembre
- Próximo partido de Chipre: vs. Letonia, lunes 28 de septiembre