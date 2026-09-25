Alineaciones de Bulgaria y Luxemburgo por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Bulgaria vs. Luxemburgo este sábado 26 de septiembre desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Bulgaria y Luxemburgo
Bulgaria (4-3-3): Dimitar Mitov, Hristiyan Petrov, Stefan Velkov, Kristian Dimitrov, Kristiyan Stoyanov, Ilia Gruev, Andrian Kraev, Georgi Rusev, Stanislav Ivanov, Zdravko Dimitrov. DT: Aleksandar Dimitrov.
Luxemburgo (4-3-3): Anthony Moris, Florian Bohnert, Dirk Carlson, Seid Korac, Laurent Jans, Leandro Barreiro, Olivier Thill, Christopher Martins, Aiman Dardari, Danel Sinani, Vincent Thill. DT: Jeff Strasser.
Suplentes de Bulgaria: Viktor Popov, Vladimir Nikolov, Aleks Bozhev, Dimitar Velkovski, Asen Chandarov, Marin Petkov, Martin Minchev, Ivaylo Chochev, Borislav Tsonev, Emil Tsenov, Daniel Naumov, Ivan Turitsov, Lukas Petkov, Petko Panayotov, Yoan Stoyanov, Kristiyan Balov.
Suplentes de Luxemburgo: Enes Mahmutović, Enzo dos Santos, Tomas Cruz, Hamza Kadamani, Omar Natami, Tim Kips, Eric Veiga, Miguel Goncalves, Mathias Olesen, Sébastien Thill, Jayson Videira, Lucas Fox, Tiago Pereira, Vahid Selimović, Timothé Rupil.
La previa de Bulgaria y Luxemburgo: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 26 de septiembre
- Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España
- Historial: 17 cruces — Bulgaria ganó 14, Luxemburgo ganó 0 y empataron 3
- Último antecedente: 15/11/2024: Luxemburgo 0-1 Bulgaria
- Próximo partido de Bulgaria: vs. Estonia, martes 29 de septiembre
- Próximo partido de Luxemburgo: vs. Islandia, martes 29 de septiembre