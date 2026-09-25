Dónde ver EN VIVO Bulgaria vs. Luxemburgo por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bulgaria y Luxemburgo se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El sábado 26 de septiembre Bulgaria se mide con Luxemburgo por la Liga de Naciones, un cruce que en el papel tiene un claro favorito pero que últimamente viene dejando sorpresas en el continente.

No hay demasiado en juego más allá de sumar puntos y confianza, pero el historial entre ambos le agrega un condimento particular al partido.

Horario del partido

México (CDMX): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 13:00 hs

13:00 hs Colombia: 11:00 hs

11:00 hs Perú: 11:00 hs

11:00 hs Chile: 13:00 hs

13:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bulgaria llega con resultados mixtos: empató 2-2 como visitante ante Moldavia en su presentación más reciente, después de haber caído 0-1 de local frente a Montenegro. Antes de eso había ganado 1-0 fuera de casa ante Indonesia, así que el equipo alterna buenos y malos momentos sin encontrar una racha sólida.

Luxemburgo, en cambio, llega con más envión. Ganó 1-0 como visitante frente a Albania en su último compromiso, tras perder 0-1 de local ante Italia. Un poco más atrás había goleado 3-0 en su casa a Malta, una muestra de que el equipo puede hacer daño cuando le toca jugar de local.

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El historial entre Bulgaria y Luxemburgo

El historial es abrumadoramente favorable para Bulgaria: de 17 enfrentamientos ganó 14 y nunca perdió ante Luxemburgo, que solo pudo rescatar tres empates. La diferencia de gol también habla claro, 40 a 9 en el acumulado histórico.

En los cruces más recientes la tendencia se mantiene, con triunfos ajustados de Bulgaria y empates sin goles, lejor de las goleadas abultadas de otras épocas pero con el mismo resultado final: Luxemburgo no logra ganarle.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/11/2024 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA Nations League 12/10/2024 Bulgaria vs. Luxemburgo 0-0 UEFA Nations League 20/11/2022 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-0 Friendlies 10/10/2017 Luxemburgo vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2016 Bulgaria vs. Luxemburgo 4-3 UEFA World Cup Qualifiers 12/09/2007 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 11/10/2006 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1999 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 08/06/1997 Bulgaria vs. Luxemburgo 4-0 UEFA World Cup Qualifiers

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Bulgaria y Luxemburgo se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.