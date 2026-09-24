¿El responsable del desastre? El jugador de Ecuador con la peor calificación ante Corea del Sur

El jugador de Ecuador que obtuvo el peor puntaje de todos, tras ser goleado ante Corea del Sur.

La Selección de Ecuador tuvo su peor presentación en muchos años, tras ser goleado ante Corea del Sur en un partido amistoso. Con esa derrota, hubo varios criticados por los hinchas, pero hay un jugador que se lleva la peor nota de todas en este desastre.

De acuerdo a diferentes portales especializados, Hernán Galíndez fue el peor jugador del partido para la Selección de Ecuador. El portero que venía de ser la máxima figura ante River se llevó una calificación de 5.5 en el partido, siendo el peor evaluado de todos.

A diferencia de otros momentos, Galíndez estuvo lejos de ayudar a ‘La Tri’ y aunque pudo hacer algo más durante el partido, en los 3 goles no se veía probable que tape alguno. El segundo con peor calificación del partido fue Alan Franco, que regresó a la mita de la cancha.

Tras esta durísima derrota contra Corea del Sur, se esperan grandes cambios en la Selección de Ecuador para jugar contra Japón. Marcelo Gallardo también avisó que se analizarán rendimientos y se espera mejorar para los siguientes dos amistosos.

Las calificaciones de los jugadores de Ecuador. (Captura de pantalla: Flashscore)

Los días que se vienen son claves para determinar que cambios haría Marcelo Gallardo en el once de Ecuador. También serán las primeras sesiones continuas que tendrá el equipo nacional. Con la llegada del entrenador y lo lento de la llegada de los jugadores, apenas hubo una sesión antes del partido.

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¿Quién puede ser el arquero de Ecuador vs Japón?

Si Marcelo Gallardo finalmente le quita el puesto a Hernán Galíndez y decide hacer cambios en el once de Ecuador, lo más probable es que quien ocupe su lugar sea Gonzalo Valle. El portero de Liga de Quito ya viene tocando fuerte la puerta para ocupar ese lugar.

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