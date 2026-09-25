Alineaciones de Islas Feroe y Kazajistán por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Islas Feroe vs. Kazajistán este sábado 26 de septiembre desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Islas Feroe y Kazajistán
Islas Feroe (3-4-3): Mattias Lamhauge, Andrias Edmundsson, Gunnar Vatnhamar, Odmar Faeroe, Viljormur Davidsen, Géza Dávid Turi, Emil Joensen, Mattias Hellisdal, Hanus Soerensen, Joannes Bjartalid, Aki Samuelsen. DT: Eyeun Klakstein.
Kazajistán (4-3-3): Temirlan Anarbekov, Yan Vorogovskiy, Nuraly Alip, Aleksandr Mrynskiy, Damir Kasabulat, Galymzhan Kenzhebek, Ramazan Orazov, Bauyrzhan Islamkhan, Artur Shushenachev, Maksim Samorodov, Ramazan Karimov. DT: John van 't Schip.
Suplentes de Islas Feroe: Asi Dam, Heini Vatnsdal, Pall Klettskard, Martin Agnarsson, Joannes Kalsoe Danielsen, Adrian Justinussen, Petur Knudsen, Jann Benjaminsen, Samuel Johansen Chukwudi, Bardur a Reynatroed.
Suplentes de Kazajistán: Islam Chesnokov, Alibek Kasym, Bekkhan Shayzada, Arsen Ashirbek, Islambek Kuat, Aleksandr Zarutskiy, Georgiy Zhukov, Nauryzbek Zhagorov, Azamat Tuyakbayev, Dinmukhamed Karaman, Aleksandr Shirobokov, Ismail Bekbolat, Elkhan Astanov, Sergiy Malyi, Stanislav Basmanov, Stas Pokatilov, Zhasulan Amir.
La previa de Islas Feroe y Kazajistán: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 26 de septiembre
- Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España
- Historial: 5 cruces — Islas Feroe ganó 3, Kazajistán ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 18/11/2025: Islas Feroe 1-0 Kazajistán
- Próximo partido de Islas Feroe: vs. Moldavia, martes 29 de septiembre
- Próximo partido de Kazajistán: vs. Eslovaquia, martes 29 de septiembre