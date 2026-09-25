Dónde ver EN VIVO Islas Feroe vs. Kazajistán por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islas Feroe y Kazajistán se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islas Feroe y Kazajistán se cruzan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones, en un duelo que no promete grandes nombres pero sí algo de historia reciente entre ambas selecciones.

No hay demasiado en juego más allá del orgullo y de sumar minutos de competencia oficial, pero el historial parejo entre ambos le agrega algo de picante al partido.

Horario del partido

México (CDMX): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 13:00 hs

13:00 hs Colombia: 11:00 hs

11:00 hs Perú: 11:00 hs

11:00 hs Chile: 13:00 hs

13:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Islas Feroe llega con una victoria fresca, 1-0 de visitante ante Letonia, que le sirvió para levantar cabeza después de caer 0-1 frente a Estonia. Antes de esa racha había ganado 2-1 en su visita a San Marino, así que el equipo alterna resultados pero mantiene un funcionamiento razonable como visitante.

Kazajistán, en cambio, viene de perder 1-3 en su salida a Hungría, un golpe después de haber empatado 1-1 con Armenia. El único triunfo reciente que puede mostrar es el 1-0 como local ante Comoros, así que llega con la necesidad de cortar una racha sin ganar fuera de casa.

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El historial entre Islas Feroe y Kazajistán

El historial entre ambos favorece a Islas Feroe, que ganó tres de los cinco enfrentamientos directos, contra uno de Kazajistán y un empate. La diferencia de gol también es corta a favor de los feroeses, ocho contra seis. En el más reciente, disputado en noviembre de 2025, Islas Feroe se impuso 1-0, y en los duelos más antiguos, allá por 2013 y 2003, los resultados fueron parejos, con victorias para ambos lados.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/11/2025 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-0 Friendlies 11/10/2013 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2013 Kazajistán vs. Islas Feroe 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 2-1 Friendlies 26/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 3-2 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis