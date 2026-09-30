Alineaciones de Dinamarca y Portugal por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Dinamarca vs. Portugal este jueves 1 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Dinamarca y Portugal
Dinamarca viene de ganarle 2-0 a Gales y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Portugal viene de ganarle 2-1 a Noruega y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Dinamarca y Portugal
Dinamarca (4-2-3-1): Filip Jörgensen, Joakim Maehle, Oliver Provstgaard, Joachim Andersen, Rasmus Kristensen, Mikkel Damsgaard, Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand, Rasmus Hojlund, Mohamed Daramy, Gustav Isaksen. DT: Brian Riemer.
Portugal (4-4-2): Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, Pedro Neto, João Neves, João Palhinha, Gonçalo Inácio, Gonçalo Ramos, João Félix. DT: Jorge Jesus.
Suplentes de Dinamarca: Andreas Jungdal, Lucas Hogsberg, Victor Nelsson, Victor Mow Froholdt, Thomas Jorgensen, Adam Daghim, Mads Bidstrup, Victor Bak, Mads Hermansen, Anton Gaaei, Kasper Waarst Hogh, Andreas Skov Olsen, Nikolas Nartey.
Suplentes de Portugal: Francisco Conceição, Diogo Dalot, Tomás Araújo, Nuno Tavares, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rui Silva, Francisco Trincao, Rafael Leão, Rúben Neves, Samuel Soares, Vitor Vitinha.
La previa de Dinamarca y Portugal: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 1 de octubre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 18 cruces — Dinamarca ganó 4, Portugal ganó 12 y empataron 2
- Último antecedente: 23/03/2025: Portugal 5-2 Dinamarca
- Próximo partido de Dinamarca: vs. Gales, domingo 4 de octubre
- Próximo partido de Portugal: vs. Noruega, domingo 4 de octubre