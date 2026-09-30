Dónde ver EN VIVO Gales vs. Noruega por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Gales y Noruega se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Gales llega sin puntos y sin margen de error, y el jueves 1 de octubre se juega buena parte de su suerte en la Liga de Naciones ante una Noruega que llega mejor parada.

Ninguno de los dos está en zona cómoda de la tabla, pero Noruega tiene con qué asegurarse un lugar más arriba si suma de visitante. Para Gales, en cambio, es casi una final para no quedar afuera de la pelea.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Gales no logra levantar cabeza: cayó ante Dinamarca, después ante Portugal y antes había perdido también con Rumania. Tres derrotas al hilo lo dejaron sin unidades en la fase y en el puesto 50 de la tabla general, un dato que pesa cuando se necesita reaccionar rápido.

Noruega, en cambio, llega con algo más de confianza pese a su última caída ante Portugal. Antes había ganado un partidazo 3-2 a Dinamarca, así que el equipo sabe competir de igual a igual con rivales duros. Con 3 puntos y el puesto 26, tiene la chance de despegarse si consigue un resultado positivo como visitante.

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El historial entre Gales y Noruega

El historial entre ambos favorece claramente a Gales, que ganó 3 de los 6 enfrentamientos directos contra apenas 1 de Noruega, con 2 empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia: 11 a 5 a favor del equipo galés. Eso sí, hace ya más de una década que no se cruzan, así que ese historial pesa poco a la hora de anticipar lo que puede pasar en la cancha.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/11/2011 Gales vs. Noruega 4-1 Friendlies 06/02/2008 Gales vs. Noruega 3-0 Friendlies 05/09/2001 Noruega vs. Gales 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2000 Gales vs. Noruega 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 21/09/1983 Noruega vs. Gales 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 22/09/1982 Gales vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6 3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6 4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6 6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6 7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6 11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4 12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4 13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4 14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4 16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4 18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3 21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3 22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3 25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3 30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2 31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2 32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1 35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1 40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1 42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1 43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1 44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0 49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0 50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0 52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0 54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

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Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Israel vs. Kosovo Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda vs. Austria Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Grecia vs. Países Bajos Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Alemania vs. Serbia Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Dinamarca vs. Portugal Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Moldavia Viernes 2 de octubre 08:00 11:00 16:00 Islas Feroe vs. Eslovaquia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Letonia vs. Montenegro Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Chipre vs. Armenia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Suecia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Rumania Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Irlanda del Norte Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Georgia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Turquía Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Italia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Finlandia vs. Albania Sábado 3 de octubre 07:00 10:00 15:00 Islandia vs. Bulgaria Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Estonia vs. Luxemburgo Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Bielorrusia vs. San Marino Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Croacia vs. Inglaterra Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Suiza vs. Eslovenia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Escocia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 España vs. República Checa Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis