Dónde ver EN VIVO Gales vs. Noruega por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Gales llega sin puntos y sin margen de error, y el jueves 1 de octubre se juega buena parte de su suerte en la Liga de Naciones ante una Noruega que llega mejor parada.
Ninguno de los dos está en zona cómoda de la tabla, pero Noruega tiene con qué asegurarse un lugar más arriba si suma de visitante. Para Gales, en cambio, es casi una final para no quedar afuera de la pelea.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Gales no logra levantar cabeza: cayó ante Dinamarca, después ante Portugal y antes había perdido también con Rumania. Tres derrotas al hilo lo dejaron sin unidades en la fase y en el puesto 50 de la tabla general, un dato que pesa cuando se necesita reaccionar rápido.
Noruega, en cambio, llega con algo más de confianza pese a su última caída ante Portugal. Antes había ganado un partidazo 3-2 a Dinamarca, así que el equipo sabe competir de igual a igual con rivales duros. Con 3 puntos y el puesto 26, tiene la chance de despegarse si consigue un resultado positivo como visitante.
El historial entre Gales y Noruega
El historial entre ambos favorece claramente a Gales, que ganó 3 de los 6 enfrentamientos directos contra apenas 1 de Noruega, con 2 empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia: 11 a 5 a favor del equipo galés. Eso sí, hace ya más de una década que no se cruzan, así que ese historial pesa poco a la hora de anticipar lo que puede pasar en la cancha.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/11/2011
|Gales vs. Noruega
|4-1
|Friendlies
|06/02/2008
|Gales vs. Noruega
|3-0
|Friendlies
|05/09/2001
|Noruega vs. Gales
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/10/2000
|Gales vs. Noruega
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/09/1983
|Noruega vs. Gales
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|22/09/1982
|Gales vs. Noruega
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Suiza
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|+6
|6
|2
|Albania
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|3
|España
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
|4
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|5
|Suecia
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|6
|Eslovaquia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|7
|Montenegro
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
|8
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|9
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|10
|Francia
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|11
|Finlandia
|2
|1
|1
|0
|7
|0
|+7
|4
|12
|Islandia
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|13
|Bosnia y Herzegovina
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|14
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|15
|Eslovenia
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|+2
|4
|16
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|17
|Irlanda del Norte
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|18
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|19
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|20
|Inglaterra
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|21
|Italia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|22
|Armenia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|23
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|24
|Bélgica
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|25
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|26
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|27
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|28
|Croacia
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
|29
|Luxemburgo
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|30
|Islas Feroe
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|+0
|2
|31
|Estonia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|+0
|2
|32
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|33
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Kazajistán
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|35
|Bulgaria
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Chipre
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|38
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|39
|Hungría
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|40
|Georgia
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|41
|Moldavia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|42
|Polonia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|43
|Bielorrusia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|44
|Letonia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|45
|Escocia
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
|46
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|47
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Rumania
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|49
|República Checa
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|50
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|51
|Turquía
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|52
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|53
|Macedonia del Norte
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|54
|San Marino
|2
|0
|0
|2
|0
|10
|-10
|0
Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Israel vs. Kosovo
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda vs. Austria
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Grecia vs. Países Bajos
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Alemania vs. Serbia
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Dinamarca vs. Portugal
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kazajistán vs. Moldavia
|Viernes 2 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Eslovaquia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Letonia vs. Montenegro
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Chipre vs. Armenia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Suecia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Rumania
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Georgia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Turquía
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Italia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Finlandia vs. Albania
|Sábado 3 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Islandia vs. Bulgaria
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Estonia vs. Luxemburgo
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Bielorrusia vs. San Marino
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Croacia vs. Inglaterra
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Suiza vs. Eslovenia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. República Checa
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Gales y Noruega se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Gales suma 0 puntos en el torneo.
- Noruega suma 3 puntos en el torneo.