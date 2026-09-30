Dónde ver EN VIVO Dinamarca vs. Portugal por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Dinamarca y Portugal se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Dinamarca es local ante Portugal este jueves 1 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Portugal llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Dinamarca tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Dinamarca viene de ganar 2-0 como local ante Gales. El equipo ocupa el puesto 23 con 3 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Noruega.

Portugal ganó 2-1 como visitante ante Noruega en la fecha anterior. Portugal está 9° en la tabla con 6 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Gales.

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El historial entre Dinamarca y Portugal

Dinamarca y Portugal se enfrentaron 18 veces en los últimos años: 4 triunfos de Dinamarca, 12 de Portugal y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/03/2025 Portugal vs. Dinamarca 5-2 UEFA Nations League 20/03/2025 Dinamarca vs. Portugal 1-0 UEFA Nations League 08/10/2015 Portugal vs. Dinamarca 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 14/10/2014 Dinamarca vs. Portugal 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 13/06/2012 Dinamarca vs. Portugal 2-3 UEFA European Championship 11/10/2011 Dinamarca vs. Portugal 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/10/2010 Portugal vs. Dinamarca 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 05/09/2009 Dinamarca vs. Portugal 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Portugal vs. Dinamarca 2-3 UEFA World Cup Qualifiers 01/09/2006 Dinamarca vs. Portugal 4-2 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6 3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6 4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6 6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6 7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6 11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4 12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4 13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4 14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4 16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4 18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3 21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3 22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3 25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3 30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2 31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2 32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1 35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1 40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1 42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1 43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1 44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0 49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0 50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0 52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0 54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

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Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Israel vs. Kosovo Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda vs. Austria Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Grecia vs. Países Bajos Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Alemania vs. Serbia Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Gales vs. Noruega Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Moldavia Viernes 2 de octubre 08:00 11:00 16:00 Islas Feroe vs. Eslovaquia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Letonia vs. Montenegro Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Chipre vs. Armenia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Suecia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Rumania Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Irlanda del Norte Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Georgia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Turquía Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Italia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Finlandia vs. Albania Sábado 3 de octubre 07:00 10:00 15:00 Islandia vs. Bulgaria Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Estonia vs. Luxemburgo Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Bielorrusia vs. San Marino Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Croacia vs. Inglaterra Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Suiza vs. Eslovenia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Escocia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 España vs. República Checa Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis