La Selección de Ecuador empieza a definir a sus próximos rivales y hay críticas ¿los eligió Gallardo?

La Selección de Ecuador tiene pendiente elegir a los rivales para la siguiente fecha FIFA y los hinchas están descontentos con los rumores.

La Selección de Ecuador todavía tiene dos amistosos por disputar en esta fecha FIFA, pero Marcelo Gallardo y la FEF ya trabajan pensando en los siguientes rivales. La Tricolor tendrá una nueva ventana internacional en noviembre y la intención sería aprovecharla con dos partidos de preparación.

Para esa fecha, Gallardo y Ecuador buscarían enfrentar a una selección de Concacaf y otra de Asia, según el panorama que maneja actualmente la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La idea sería conseguir rivales de buen nivel para continuar con la preparación del nuevo proceso.

En un principio se habló de la posibilidad de enfrentar a potencias como España, Alemania y Argentina, pero esas opciones quedaron prácticamente descartadas para noviembre. El calendario internacional y la disponibilidad de las selecciones complican que Ecuador pueda cerrar esos encuentros.

Esta situación ya genera algunas críticas entre los hinchas de la Tricolor, quienes esperan que el equipo pueda medirse ante rivales de mayor exigencia. Después del inicio de la era Gallardo, existe expectativa por conocer el verdadero nivel de Ecuador frente a selecciones de élite.

El principal problema para conseguir rivales europeos es que durante esas fechas se disputará la UEFA Nations League, por lo que varias de las selecciones más importantes del continente estarán concentradas en esa competencia. Esto reduce considerablemente las opciones disponibles para organizar amistosos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Así, Ecuador tendrá una nueva ventana de preparación en noviembre, con dos amistosos todavía por definir. Después de esa fecha FIFA, la Tricolor volverá a competir oficialmente en marzo de 2027, cuando comenzará nuevamente su camino en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

Publicidad