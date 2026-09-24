Alineaciones de Hungría y Ucrania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Hungría vs. Ucrania este viernes 25 de septiembre en el Puskas Arena desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Hungría y Ucrania
Hungría (4-2-3-1): Balázs Tóth, Miloš Kerkez, Bendeguz Bolla, Willi Orban, Márk Csinger, Alex Toth, András Schäfer, Milán Vitális, Roland Sallai, Dominik Szoboszlai, Zsombor Gruber. DT: Marco Rossi.
Ucrania (4-1-4-1): Dmytro Riznyk, Vitaliy Mykolenko, Mykola Matvienko, Illia Zabarnyi, Bogdan Mykhaylychenko, Oleksandr Zubkov, Georgiy Sudakov, Yehor Nazaryna, Viktor Tsygankov, Volodymyr Brazhko, Matviy Ponomarenko.
Suplentes de Hungría: Barnabas Varga, Dániel Lukács, Ármin Pécsi, Ákos Markgráf, Attila Osváth, Áron Csongvai, Callum Styles, Kornél Szűcs, Damir Redzic, Toth Rajmund, Tamás Szűcs, Áron Doktorics, Gábor Jurek, József Szalai, Bence Várkonyi.
Suplentes de Ucrania: Georgiy Yermakov, Eduard Sarapiy, Valerii Bondar, Ivan Varfolomeev, Andriy Yarmolenko, Roman Yaremchuk, Mykola Shaparenko, Anatoliy Trubin, Oleh Ocheretko, Artem Stepanov, Vladyslav Vanat, Danylo Sikan, Illia Krupskyi, Maksym Khlan, Oleksandr Nazarenko, Taras Mykhavko, Oleksandr Pikhalyonok, Igor Krasnopir, Oleksandr Drambaev.
La previa de Hungría y Ucrania: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 25 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Estadio: Puskas Arena
- Historial: 2 cruces — Hungría ganó 2, Ucrania ganó 0 y empataron 0
- Último antecedente: 26/08/1992: Hungría 2-1 Ucrania
- Próximo partido de Hungría: vs. Irlanda del Norte, lunes 28 de septiembre
- Próximo partido de Ucrania: vs. Georgia, lunes 28 de septiembre