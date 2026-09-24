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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Hungría vs. Ucrania por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Hungría y Ucrania se enfrentan este viernes 25 de septiembre, en el Puskas Arena, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Hungary vs. Ukraine, Liga de Naciones
Hungary vs. Ukraine, Liga de Naciones

El Puskas Arena se prepara para un duelo de la Liga de Naciones que el viernes 25 de septiembre pone a Hungría ante un rival que conoce bien, aunque de eso hace ya más de tres décadas.

Ninguno de los dos llega con presión de tabla, pero ambos quieren seguir sumando en la fase de liga y mantener el envión de sus últimos partidos.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Hungría llega con la confianza de haber ganado sus dos últimos compromisos, incluyendo un 3-1 ante Kazajistán y un 2-1 frente a Finlandia, después de un empate sin goles ante Grecia que cortó una racha perfecta. El equipo local muestra solidez ofensiva en sus presentaciones recientes y llega entonado a este cruce en casa.

Ucrania, en cambio, tiene un andar más irregular: viene de caer 2-1 como visitante ante Dinamarca, aunque antes había goleado 2-0 a Polonia también fuera de casa. El equipo ucraniano necesita reencontrar la efectividad que mostró ante los polacos para no quedar relegado en la Liga de Naciones.

El historial entre Hungría y Ucrania

El historial entre ambos es corto pero favorable para los húngaros: se enfrentaron dos veces, ambas en 1992, y Hungría ganó las dos. Primero se impuso 2-1 y después, jugando de visitante, goleó 3-1, con un saldo total de 5 goles a favor contra 2 en contra.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
26/08/1992 Hungría vs. Ucrania 2-1 Friendlies
29/04/1992 Ucrania vs. Hungría 1-3 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Lituania vs. Azerbaiyán Domingo 27 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Austria vs. Kosovo Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Serbia vs. Países Bajos Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Dinamarca vs. Gales Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Israel vs. Irlanda Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Alemania vs. Grecia Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Noruega vs. Portugal Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Hungría y Ucrania se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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