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Liga de Naciones

Alineaciones de Kosovo y Austria por la Liga de Naciones: formaciones probables

Kosovo y Austria se enfrentan este domingo 4 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Kosovo vs. Austria, Liga de Naciones
Kosovo vs. Austria, Liga de Naciones

Se viene Kosovo vs. Austria este domingo 4 de octubre desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Kosovo y Austria

Kosovo viene de empatar 0-0 con Israel y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Austria viene de empatar 2-2 con Irlanda y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Kosovo y Austria

Kosovo (3-4-2-1): Amir Saipi, Lumbardh Dellova, Ilir Krasniqi, Mërgim Vojvoda, Fisnik Asllani, Muharrem Jashari, Milot Avdyli, Dion Kacuri, Valmir Matoshi, Ermal Krasniqi, Albion Rrahmani. DT: Franco Foda.

Austria (4-2-3-1): Florian Wiegele, Phillipp Mwene, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Stefan Posch, Carney Chukwuemeka, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Saša Kalajdžić, Romano Schmid, Patrick Wimmer. DT: Ralf Rangnick.

Suplentes de Kosovo: Arijanet Murić, Ron Raçi, Erblin Osmani, Milot Rashica, Edon Zhegrova, Visar Bekaj, Dion Gallapeni, Meriton Korenica, Veldin Hodža, Lindon Emërllahu, Leon Avdullahu.

Suplentes de Austria: Alexander Schlager, David Affengruber, Felix Bacher, Christoph Lang, Junior Adamu, Michael Gregoritsch, Matteo Bignetti, Maximilian Wöber, Marco Grüll, Konrad Laimer, Alexander Prass, Marco Friedl.

La previa de Kosovo y Austria: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 4 de octubre
  • Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España
  • Historial: 1 cruces — Kosovo ganó 0, Austria ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 27/09/2026: Austria 3-1 Kosovo
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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