Alineaciones de Austria y Kosovo por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Austria vs. Kosovo este domingo 27 de septiembre en el Ernst Happel Stadium desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Austria y Kosovo
Austria viene de ganarle 3-1 a Israel y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Kosovo viene de ganarle 1-0 a Irlanda y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Austria y Kosovo
Austria (4-2-3-1): Alexander Schlager, Phillipp Mwene, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Stefan Posch, Romano Schmid, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Saša Kalajdžić, Marco Grüll, Patrick Wimmer. DT: Ralf Rangnick.
Kosovo (3-4-2-1): Arijanet Murić, Albian Hajdari, Ilir Krasniqi, Lumbardh Dellova, Baton Zabërgja, Edon Zhegrova, Dion Gallapeni, Veldin Hodža, Leon Avdullahu, Mërgim Vojvoda, Vedat Muriqi. DT: Franco Foda.
Suplentes de Austria: David Affengruber, Christoph Lang, Junior Adamu, Paul Wanner, Florian Wiegele, Lukas Jungwirth, Nikolas Veratschnig, Carney Chukwuemeka, Sascha Horvath, Alexander Prass, Marco Friedl.
Suplentes de Kosovo: Ron Raçi, Milot Avdyli, Erblin Osmani, Milot Rashica, Valmir Matoshi, Albion Rrahmani, Fisnik Asllani, Visar Bekaj, Amir Saipi, Ermal Krasniqi, Dion Kacuri, Muharrem Jashari.
La previa de Austria y Kosovo: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 27 de septiembre
- Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España
- Estadio: Ernst Happel Stadium
- Próximo partido de Austria: vs. Irlanda, jueves 1 de octubre
- Próximo partido de Kosovo: vs. Israel, jueves 1 de octubre