Alineaciones de Austria y Kosovo por la Liga de Naciones: formaciones probables

Austria y Kosovo se enfrentan este domingo 27 de septiembre en el Ernst Happel Stadium por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Austria vs. Kosovo este domingo 27 de septiembre en el Ernst Happel Stadium desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Austria y Kosovo

Austria viene de ganarle 3-1 a Israel y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Kosovo viene de ganarle 1-0 a Irlanda y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Austria y Kosovo

Austria (4-2-3-1): Alexander Schlager, Phillipp Mwene, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Stefan Posch, Romano Schmid, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Saša Kalajdžić, Marco Grüll, Patrick Wimmer. DT: Ralf Rangnick.

Kosovo (3-4-2-1): Arijanet Murić, Albian Hajdari, Ilir Krasniqi, Lumbardh Dellova, Baton Zabërgja, Edon Zhegrova, Dion Gallapeni, Veldin Hodža, Leon Avdullahu, Mërgim Vojvoda, Vedat Muriqi. DT: Franco Foda.

Suplentes de Austria: David Affengruber, Christoph Lang, Junior Adamu, Paul Wanner, Florian Wiegele, Lukas Jungwirth, Nikolas Veratschnig, Carney Chukwuemeka, Sascha Horvath, Alexander Prass, Marco Friedl.

Suplentes de Kosovo: Ron Raçi, Milot Avdyli, Erblin Osmani, Milot Rashica, Valmir Matoshi, Albion Rrahmani, Fisnik Asllani, Visar Bekaj, Amir Saipi, Ermal Krasniqi, Dion Kacuri, Muharrem Jashari.

La previa de Austria y Kosovo: todo lo que hay que saber

Día: domingo 27 de septiembre

domingo 27 de septiembre Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España

10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España Estadio: Ernst Happel Stadium

Ernst Happel Stadium Próximo partido de Austria: vs. Irlanda, jueves 1 de octubre

vs. Irlanda, jueves 1 de octubre Próximo partido de Kosovo: vs. Israel, jueves 1 de octubre