Dónde ver EN VIVO Malta vs. Andorra por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Malta y Andorra se vuelven a cruzar el domingo 4 de octubre, apenas diez días después de haberse enfrentado en la fecha anterior. Esta vez el contexto cambia poco: ambos llegan con la necesidad de sumar en la Liga de Naciones.
Es la tercera fecha del grupo y todavía se define quién pelea arriba y quién queda relegado. Para Malta es una chance de consolidarse en la mitad de la tabla; para Andorra, la última ventana antes de quedar demasiado lejos.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 13:00 hs
- Colombia: 11:00 hs
- Perú: 11:00 hs
- Chile: 13:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Malta llega golpeado en el resultado pero no en el rendimiento: empató 1-1 de local ante Gibraltar después de haber goleado 2-0 a Liechtenstein. Antes de esa racha ya había dejado una señal clara al vencer 2-1 a este mismo Andorra. Son 4 puntos en dos presentaciones y la sensación de que el equipo compite con regularidad en el grupo.
Andorra, en cambio, no logra despegar. Cayó 0-3 ante Lituania en su visita más reciente y antes había rescatado un empate sin goles frente a Gibraltar. El historial reciente incluye además la derrota 1-2 como local justamente contra Malta, así que llega a este duelo con apenas un punto y la urgencia de cortar la seguidilla negativa.
El historial entre Malta y Andorra
El historial entre ambos es claramente favorable a Malta: de siete enfrentamientos, ganó tres y nunca perdió, mientras que los otros cuatro terminaron en empate. En materia de goles también manda, con 8 a favor contra 4 en contra.
El antecedente más fresco es justamente el de esta misma Liga de Naciones, cuando Malta se impuso 2-1 de visitante hace apenas unos días. Antes de eso, los últimos cruces fueron parejos, con empates que confirman que no es un historial de goleadas, aunque la ventaja en el balance general sigue siendo maltesa.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Andorra vs. Malta
|1-2
|UEFA Nations League
|19/11/2024
|Malta vs. Andorra
|0-0
|UEFA Nations League
|10/09/2024
|Andorra vs. Malta
|0-1
|UEFA Nations League
|14/11/2020
|Malta vs. Andorra
|3-1
|UEFA Nations League
|10/10/2020
|Andorra vs. Malta
|0-0
|UEFA Nations League
|26/03/2002
|Malta vs. Andorra
|1-1
|Friendlies
|07/02/2000
|Malta vs. Andorra
|1-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Suiza vs. Eslovenia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. República Checa
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Lituania
|Domingo 4 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Malta suma 4 puntos en el torneo.
- Andorra suma 1 punto en el torneo.