Dónde ver EN VIVO Malta vs. Andorra por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Malta y Andorra se vuelven a cruzar el domingo 4 de octubre, apenas diez días después de haberse enfrentado en la fecha anterior. Esta vez el contexto cambia poco: ambos llegan con la necesidad de sumar en la Liga de Naciones.

Es la tercera fecha del grupo y todavía se define quién pelea arriba y quién queda relegado. Para Malta es una chance de consolidarse en la mitad de la tabla; para Andorra, la última ventana antes de quedar demasiado lejos.

Horario del partido

México (CDMX): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 13:00 hs

13:00 hs Colombia: 11:00 hs

11:00 hs Perú: 11:00 hs

11:00 hs Chile: 13:00 hs

13:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Malta llega golpeado en el resultado pero no en el rendimiento: empató 1-1 de local ante Gibraltar después de haber goleado 2-0 a Liechtenstein. Antes de esa racha ya había dejado una señal clara al vencer 2-1 a este mismo Andorra. Son 4 puntos en dos presentaciones y la sensación de que el equipo compite con regularidad en el grupo.

Andorra, en cambio, no logra despegar. Cayó 0-3 ante Lituania en su visita más reciente y antes había rescatado un empate sin goles frente a Gibraltar. El historial reciente incluye además la derrota 1-2 como local justamente contra Malta, así que llega a este duelo con apenas un punto y la urgencia de cortar la seguidilla negativa.

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El historial entre Malta y Andorra

El historial entre ambos es claramente favorable a Malta: de siete enfrentamientos, ganó tres y nunca perdió, mientras que los otros cuatro terminaron en empate. En materia de goles también manda, con 8 a favor contra 4 en contra.

El antecedente más fresco es justamente el de esta misma Liga de Naciones, cuando Malta se impuso 2-1 de visitante hace apenas unos días. Antes de eso, los últimos cruces fueron parejos, con empates que confirman que no es un historial de goleadas, aunque la ventaja en el balance general sigue siendo maltesa.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Andorra vs. Malta 1-2 UEFA Nations League 19/11/2024 Malta vs. Andorra 0-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Andorra vs. Malta 0-1 UEFA Nations League 14/11/2020 Malta vs. Andorra 3-1 UEFA Nations League 10/10/2020 Andorra vs. Malta 0-0 UEFA Nations League 26/03/2002 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies 07/02/2000 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Suiza vs. Eslovenia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Escocia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 España vs. República Checa Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Azerbaiyán vs. Lituania Domingo 4 de octubre 07:00 10:00 15:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Malta suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Andorra suma 1 punto en el torneo.