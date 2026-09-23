Alineaciones de Países Bajos y Alemania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Países Bajos vs. Alemania este jueves 24 de septiembre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasá las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Países Bajos y Alemania
Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen, Micky van de Ven, Denzel Dumfries, Jan-Paul van Hecke, Virgil Van Dijk, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Brian Brobbey, Crysencio Summerville, Cody Gakpo.
Alemania (4-3-3): Marc-André ter Stegen, Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Philipp Treu, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Joshua Kimmich, Kai Havertz, Kevin Schade, Karim Adeyemi.
Suplentes de Países Bajos: Quinten Timber, Nathan Ake, Lutsharel Geertruida, Jeremie Frimpong, Justin Kluivert, Donyell Malen, Gjivai Zechiël, Robin Roefs, Noa Lang, Jurrien Timber, Teun Koopmeiners, Kenneth Taylor, Mark Flekken, Ruben van Bommel, Jorrel Hato, Mexx Meerdink, Guus Til.
Suplentes de Alemania: Serge Gnabry, Lennart Karl, Nadiem Amiri, Alexander Nuebel, Josha Vagnoman, Maximilian Rosenfelder, Anton Stach, Bambasé Conté, Chris Fuhrich, Younes Ebnoutalib, Yannick Engelhardt, Finn Dahmen, Hennes Behrens, Yann Bisseck, Brajan Gruda.
La previa de Países Bajos y Alemania: todo lo que tenés que saber
- Día: jueves 24 de septiembre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Historial: 48 cruces — Países Bajos ganó 12, Alemania ganó 18 y empataron 18
- Último antecedente: 14/10/2024: Alemania 1-0 Países Bajos
- Próximo partido de Países Bajos: vs. Serbia, domingo 27 de septiembre
- Próximo partido de Alemania: vs. Grecia, domingo 27 de septiembre