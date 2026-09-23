Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Alemania por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Un clásico europeo de siempre abre la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre, con Países Bajos y Alemania midiéndose desde el arranque del torneo.
Es la primera fecha del certamen y ninguno de los dos quiere arrancar cediendo terreno en la tabla. Además, el historial entre ambos le agrega un condimento extra a un cruce que siempre promete roce.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, ViX
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
La actualidad de ambos equipos
Países Bajos llega con una racha ofensiva interesante. Después de golear 5-1 a Suecia y de ganarle 3-1 a Túnez como visitante, el equipo empató 1-1 ante Marruecos en su presentación más reciente, mostrando que puede lastimar arriba pero también que le cuesta cerrar los partidos.
Alemania, por su parte, tuvo un cierre más irregular. Viene de igualar 1-1 con Paraguay de local, tras perder 1-2 ante Ecuador como visitante, aunque antes de eso había ganado 2-1 a Costa de Marfil. Un andar de altibajos que la selección buscará ordenar frente a un rival de peso.
El historial entre Países Bajos y Alemania
El historial está parejo pero con ligera ventaja alemana: de 48 enfrentamientos, Alemania ganó 18, Países Bajos 12 y hubo 18 empates, con 90 goles convertidos por los alemanes contra 79 de los neerlandeses. Los últimos cruces confirman esa paridad, con triunfos cortos de un lado y del otro y varios empates en el medio, incluido el 1-0 de Alemania en el enfrentamiento más reciente.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/10/2024
|Alemania vs. Países Bajos
|1-0
|UEFA Nations League
|10/09/2024
|Países Bajos vs. Alemania
|2-2
|UEFA Nations League
|26/03/2024
|Alemania vs. Países Bajos
|2-1
|Friendlies
|29/03/2022
|Países Bajos vs. Alemania
|1-1
|Friendlies
|06/09/2019
|Alemania vs. Países Bajos
|2-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/03/2019
|Países Bajos vs. Alemania
|2-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/11/2018
|Alemania vs. Países Bajos
|2-2
|UEFA Nations League
|13/10/2018
|Países Bajos vs. Alemania
|3-0
|UEFA Nations League
|14/11/2012
|Países Bajos vs. Alemania
|0-0
|Friendlies
|13/06/2012
|Países Bajos vs. Alemania
|1-2
|UEFA European Championship
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Andorra vs. Malta
|Jueves 24 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Liechtenstein vs. Lituania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kosovo vs. Irlanda
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Austria vs. Israel
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Serbia vs. Grecia
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Gales
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Noruega vs. Dinamarca
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Países Bajos y Alemania se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.