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Liga de Naciones

Alineaciones de Rumania y Bosnia y Herzegovina por la Liga de Naciones: formaciones probables

Rumania y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Romania vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones
Romania vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones

Se viene Rumania vs. Bosnia y Herzegovina este lunes 28 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Rumania y Bosnia y Herzegovina

Rumania viene de caer 1-2 ante Suecia y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Bosnia y Herzegovina viene de empatar 0-0 con Polonia y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Rumania y Bosnia y Herzegovina

Rumania (4-2-3-1): Ionut Radu, Nicusor Bancu, Andrei Coubiș, Radu Dragusin, Andrei Ratiu, Razvan Marin, Virgil Ghita, Tudor Baluta, Louis Munteanu, Dennis Man, Ianis Hagi.

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Bosnia y Herzegovina (4-4-2): Martin Zlomislić, Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Zinedin Smajlović, Nikola Katić, Kerim Alajbegovic, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Esmir Bajraktarević, Ermedin Demirović, Haris Tabaković. DT: Sergej Barbarez.

Suplentes de Rumania: Sebastian Andrei Borza, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Ottó Hindrich, Valentin Mihaila, Andrei Burca, Valentin Cojocaru, Vladimir Screciu, Florin Tanase, Matei Cristian Ilie, Vlad Dragomir, Lisav Naif Eissat.

Suplentes de Bosnia y Herzegovina: Mladen Jurkas, Nihad Mujakić, Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Nail Omerović, Jovo Lukić, Salko Hamzić, Amar Memić, Ermin Mahmić, Ajdin Hasić, Stjepan Radeljić.

La previa de Rumania y Bosnia y Herzegovina: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 28 de septiembre
  • Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Historial: 8 cruces — Rumania ganó 4, Bosnia y Herzegovina ganó 4 y empataron 0
  • Último antecedente: 15/11/2025: Bosnia y Herzegovina 3-1 Rumania
  • Próximo partido de Rumania: vs. Polonia, viernes 2 de octubre
  • Próximo partido de Bosnia y Herzegovina: vs. Suecia, viernes 2 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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