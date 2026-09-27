Alineaciones de Rumania y Bosnia y Herzegovina por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Rumania vs. Bosnia y Herzegovina este lunes 28 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Rumania y Bosnia y Herzegovina
Rumania viene de caer 1-2 ante Suecia y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.
Bosnia y Herzegovina viene de empatar 0-0 con Polonia y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Rumania y Bosnia y Herzegovina
Rumania (4-2-3-1): Ionut Radu, Nicusor Bancu, Andrei Coubiș, Radu Dragusin, Andrei Ratiu, Razvan Marin, Virgil Ghita, Tudor Baluta, Louis Munteanu, Dennis Man, Ianis Hagi.
Bosnia y Herzegovina (4-4-2): Martin Zlomislić, Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Zinedin Smajlović, Nikola Katić, Kerim Alajbegovic, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Esmir Bajraktarević, Ermedin Demirović, Haris Tabaković. DT: Sergej Barbarez.
Suplentes de Rumania: Sebastian Andrei Borza, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Ottó Hindrich, Valentin Mihaila, Andrei Burca, Valentin Cojocaru, Vladimir Screciu, Florin Tanase, Matei Cristian Ilie, Vlad Dragomir, Lisav Naif Eissat.
Suplentes de Bosnia y Herzegovina: Mladen Jurkas, Nihad Mujakić, Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Nail Omerović, Jovo Lukić, Salko Hamzić, Amar Memić, Ermin Mahmić, Ajdin Hasić, Stjepan Radeljić.
La previa de Rumania y Bosnia y Herzegovina: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 28 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 8 cruces — Rumania ganó 4, Bosnia y Herzegovina ganó 4 y empataron 0
- Último antecedente: 15/11/2025: Bosnia y Herzegovina 3-1 Rumania
- Próximo partido de Rumania: vs. Polonia, viernes 2 de octubre
- Próximo partido de Bosnia y Herzegovina: vs. Suecia, viernes 2 de octubre