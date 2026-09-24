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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Suecia vs. Rumania por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Suecia y Rumania se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Sweden vs. Romania, Liga de Naciones
Sweden vs. Romania, Liga de Naciones

Rumania visita a Suecia este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.

Suecia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rumania tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Suecia perdió 0-3 como visitante ante Francia en la fecha anterior. Antes empató 1-1 como visitante ante Japón.

En su último compromiso, Rumania ganó 2-1 como local ante Gales. Antes empató 1-1 como visitante ante Georgia.

El historial entre Suecia y Rumania

Suecia y Rumania se enfrentaron 8 veces en los últimos años: 4 triunfos de Suecia, 3 de Rumania y 2 empates.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
15/11/2019 Rumania vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers
23/03/2019 Suecia vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers
27/03/2018 Rumania vs. Suecia 1-0 Friendlies
09/02/1997 Rumania vs. Suecia 0-2 Friendlies
10/07/1994 Rumania vs. Suecia 2-2 FIFA World Cup
12/06/1994 Rumania vs. Suecia 1-1 Friendlies
09/06/1983 Suecia vs. Rumania 0-1 UEFA European Championship Qualifiers
08/09/1982 Rumania vs. Suecia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Lituania vs. Azerbaiyán Domingo 27 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Austria vs. Kosovo Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Serbia vs. Países Bajos Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Dinamarca vs. Gales Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Israel vs. Irlanda Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Alemania vs. Grecia Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Noruega vs. Portugal Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Suecia y Rumania se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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