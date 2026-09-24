Dónde ver EN VIVO Suecia vs. Rumania por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Rumania visita a Suecia este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
Suecia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rumania tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Suecia perdió 0-3 como visitante ante Francia en la fecha anterior. Antes empató 1-1 como visitante ante Japón.
En su último compromiso, Rumania ganó 2-1 como local ante Gales. Antes empató 1-1 como visitante ante Georgia.
El historial entre Suecia y Rumania
Suecia y Rumania se enfrentaron 8 veces en los últimos años: 4 triunfos de Suecia, 3 de Rumania y 2 empates.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/11/2019
|Rumania vs. Suecia
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|23/03/2019
|Suecia vs. Rumania
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|27/03/2018
|Rumania vs. Suecia
|1-0
|Friendlies
|09/02/1997
|Rumania vs. Suecia
|0-2
|Friendlies
|10/07/1994
|Rumania vs. Suecia
|2-2
|FIFA World Cup
|12/06/1994
|Rumania vs. Suecia
|1-1
|Friendlies
|09/06/1983
|Suecia vs. Rumania
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/09/1982
|Rumania vs. Suecia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Lituania vs. Azerbaiyán
|Domingo 27 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Austria vs. Kosovo
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Serbia vs. Países Bajos
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Dinamarca vs. Gales
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Israel vs. Irlanda
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Alemania vs. Grecia
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Noruega vs. Portugal
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Suecia y Rumania se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.