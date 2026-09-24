Alineaciones de Suecia y Rumania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Suecia vs. Rumania este viernes 25 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Suecia y Rumania
Suecia (3-5-2): Viktor Johansson, Elliot Stroud, Victor Nilsson Lindeloef, Carl Starfelt, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Emil Holm, Jesper Karlstrom, Viktor Gyokeres, Alexander Isak. DT: Graham Potter.
Rumania (4-3-3): Ionut Radu, Nicusor Bancu, Andrei Burca, Radu Dragusin, Andrei Ratiu, Vlad Dragomir, Ianis Hagi, Razvan Marin, Valentin Mihaila, Daniel Birligea, Dennis Man.
Suplentes de Suecia: Benjamin Nygren, Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Noel Tornqvist, Taha Abdi Ali, Patrik Walemark, Melker Ellborg, Hjalmar Ekdal, Hampus Skoglund, Mattias Svanberg, Sebastian Nanasi, Besfort Zeneli, Alexander Bernhardsson, Gustaf Nilsson, Hugo Larsson, Paulos Abraham, Williot Swedberg, John Mellberg.
Suplentes de Rumania: Andrei Coubiș, Virgil Ghita, Vladimir Screciu, Darius Olaru, Catalin Cirjan, Nicolae Stanciu, Ottó Hindrich, Sebastian Andrei Borza, David Matei, Florin Tanase, Bogdan Racovițan, Valentin Cojocaru, Alexandru Cicâldău, Denis Dragus, Tudor Baluta, Lisav Naif Eissat, Louis Munteanu, Marius Marin, Matei Cristian Ilie, Olimpiu Morutan, Tony Strata.
La previa de Suecia y Rumania: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 25 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 8 cruces — Suecia ganó 4, Rumania ganó 3 y empataron 2
- Último antecedente: 15/11/2019: Rumania 0-2 Suecia
- Próximo partido de Suecia: vs. Polonia, lunes 28 de septiembre
- Próximo partido de Rumania: vs. Bosnia y Herzegovina, lunes 28 de septiembre