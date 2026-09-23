Alineaciones de Serbia y Grecia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Serbia vs. Grecia este jueves 24 de septiembre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasá las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Serbia y Grecia
Serbia (4-2-3-1): Vanja Milinković-Savić, Filip Kostić, Strahinja Pavlović, Jan-Carlo Simic, Strahinja Eraković, Lazar Samardzic, Vanja Dragojević, Saša Lukić, Dušan Tadić, Andrija Živković, Luka Jović. DT: Veljko Paunović.
Grecia (4-2-3-1): Konstantinos Tzolakis, Kostas Tsimikas, Konstantinos Mavropanos, Konstantinos Koulierakis, Georgios Vagiannidis, Anastasios Douvikas, Christos Mouzakitis, Christos Zafeiris, Vangelis Pavlidis, Christos Tzolis, Konstantinos Karetsas. DT: Ivan Jovanović.
Suplentes de Serbia: Dušan Vlahović, Stefan Džodić, Nemanja Gudelj, Filip Stanković, Dejan Joveljić, Kosta Nedeljković, Jovan Milošević, Aleksandar Stanković, Djordje Petrovic, Mihajlo Cvetković, Nemanja Maksimović, Petar Sukačev, Sergej Milinković-Savić, Srdjan Babic, Vasilije Kostov.
Suplentes de Grecia: Odysseas Vlachodimos, Giannis Michailidis, Panagiotis Retsos, Dimitrios Kourbelis, Giorgos Masouras, Charalampos Kostoulas, Andrews Tetteh, Christos Mandas, Andreas Ntoi, Alexandros Kyziridis, Thanasis Androutsos, Nectarios Triantis, Fotis Ioannidis, Georgios Kyriakopoulos, Manolis Saliakas.
La previa de Serbia y Grecia: todo lo que tenés que saber
- Día: jueves 24 de septiembre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Historial: 2 cruces — Serbia ganó 1, Grecia ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 18/11/2014: Grecia 0-2 Serbia
- Próximo partido de Serbia: vs. Países Bajos, domingo 27 de septiembre
- Próximo partido de Grecia: vs. Alemania, domingo 27 de septiembre