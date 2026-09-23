Dónde ver EN VIVO Serbia vs. Grecia por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El jueves 24 de septiembre arranca la Liga de Naciones con un duelo entre Serbia y Grecia que llega en el peor momento futbolístico para el local.
Es la primera fecha del certamen y ambos equipos necesitan un envión anímico después de resultados que no los dejaron conformes en sus últimas presentaciones.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Serbia llega golpeada. Después de ganarle 2-1 a Arabia Saudita, encadenó dos derrotas seguidas: 0-3 como visitante ante Cabo Verde y una goleada en contra por 1-5 frente a México, también lejos de su gente. El equipo necesita cortar la racha negativa antes de que la duda se instale.
Grecia tampoco atraviesa un buen presente, aunque sus números son menos abultados. Viene de caer 0-1 de local ante Italia, luego de dos empates seguidos como visitante: 2-2 con Suecia y 0-0 con Hungría. El equipo heleno no gana hace varios partidos y buscará cortar esa sequía en suelo serbio.
El historial entre Serbia y Grecia
El historial entre ambos es breve pero parejo: apenas dos antecedentes, con una victoria para cada lado. Serbia se impuso 2-0 en 2014, mientras que Grecia había ganado 1-0 en 2010. En total, Serbia anotó dos goles y Grecia uno, una diferencia mínima que refleja lo parejo de los enfrentamientos.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/11/2014
|Grecia vs. Serbia
|0-2
|Friendlies
|11/08/2010
|Serbia vs. Grecia
|0-1
|Friendlies
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Andorra vs. Malta
|Jueves 24 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Liechtenstein vs. Lituania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kosovo vs. Irlanda
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Austria vs. Israel
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Alemania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Gales
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Noruega vs. Dinamarca
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.