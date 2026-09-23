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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Serbia vs. Grecia por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia vs. Greece, Liga de Naciones
Serbia vs. Greece, Liga de Naciones

El jueves 24 de septiembre arranca la Liga de Naciones con un duelo entre Serbia y Grecia que llega en el peor momento futbolístico para el local.

Es la primera fecha del certamen y ambos equipos necesitan un envión anímico después de resultados que no los dejaron conformes en sus últimas presentaciones.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Serbia llega golpeada. Después de ganarle 2-1 a Arabia Saudita, encadenó dos derrotas seguidas: 0-3 como visitante ante Cabo Verde y una goleada en contra por 1-5 frente a México, también lejos de su gente. El equipo necesita cortar la racha negativa antes de que la duda se instale.

Grecia tampoco atraviesa un buen presente, aunque sus números son menos abultados. Viene de caer 0-1 de local ante Italia, luego de dos empates seguidos como visitante: 2-2 con Suecia y 0-0 con Hungría. El equipo heleno no gana hace varios partidos y buscará cortar esa sequía en suelo serbio.

El historial entre Serbia y Grecia

El historial entre ambos es breve pero parejo: apenas dos antecedentes, con una victoria para cada lado. Serbia se impuso 2-0 en 2014, mientras que Grecia había ganado 1-0 en 2010. En total, Serbia anotó dos goles y Grecia uno, una diferencia mínima que refleja lo parejo de los enfrentamientos.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
18/11/2014 Grecia vs. Serbia 0-2 Friendlies
11/08/2010 Serbia vs. Grecia 0-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Andorra vs. Malta Jueves 24 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Liechtenstein vs. Lituania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Kosovo vs. Irlanda Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Austria vs. Israel Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Noruega vs. Dinamarca Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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