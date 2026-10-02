Alineaciones de Suiza y Eslovenia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Suiza vs. Eslovenia este sábado 3 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Suiza y Eslovenia
Suiza viene de ganarle 3-0 a Escocia y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Eslovenia viene de ganarle 2-0 a Macedonia del Norte y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Suiza y Eslovenia
Suiza (4-2-3-1): Gregor Kobel, Zachary Athekame, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Johan Manzambi, Remo Freuler, Ardon Jashari, Zeki Amdouni, Dan Ndoye, Michel Aebischer. DT: Murat Yakin.
Eslovenia (5-4-1): Jan Oblak, Erik Janža, Vanja Drkušić, Jaka Bijol, David Brekalo, Žan Karničnik, Danijel Šturm, Adam Gnezda Čerin, Sandi Lovrić, Tjaš Begić, Žan Vipotnik.
Suplentes de Suiza: Sascha Britschgi, Adrian Bajrami, Vincent Sierro, Isaac Schmidt, Yvon Mvogo, Djibril Sow, Cedric Itten, Eray Coemert, Winsley Boteli, Marvin Keller, Fabian Rieder, Alvyn Sanches, Anthony Racioppi.
Suplentes de Eslovenia: Jure Balkovec, Mark Zabukovnik, Srdjan Kuzmic, Andraz Sporar, Timi Elsnik, Žan Celar, Matevž Vidovšek, Tamar Svetlin, Žan-Luk Leban, David Zec, Tomi Horvat, Aljoša Matko.
La previa de Suiza y Eslovenia: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 3 de octubre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 11 cruces — Suiza ganó 7, Eslovenia ganó 2 y empataron 2
- Último antecedente: 13/10/2025: Eslovenia 0-0 Suiza
- Próximo partido de Suiza: vs. Macedonia del Norte, martes 6 de octubre
- Próximo partido de Eslovenia: vs. Escocia, martes 6 de octubre