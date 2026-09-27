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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Georgia vs. Ucrania por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Georgia y Ucrania se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Georgia vs. Ukraine, Liga de Naciones
Georgia vs. Ukraine, Liga de Naciones

Georgia se juega buena parte de su arranque en la Liga de Naciones este lunes 28 de septiembre, cuando reciba a una Ucrania que llegó con paso firme en la primera fecha.

Los dos equipos abrieron el certamen con resultados opuestos y esta segunda jornada puede marcar el rumbo del grupo. Para Georgia es la chance de reaccionar rápido; para Ucrania, la de confirmar que el envión inicial no fue casualidad.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 13:00 hs
  • Colombia: 11:00 hs
  • Perú: 11:00 hs
  • Chile: 13:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Georgia todavía no pudo estrenarse con una victoria en este certamen: cayó 0-1 como local frente a Irlanda del Norte en su debut y ahora necesita revertir esa imagen ante su gente. El equipo llega con la obligación de mostrar otra cara, sobre todo después de un semestre irregular en el que alternó triunfos ajustados con caídas que le costaron caro en la tabla.

Ucrania, en cambio, llega envalentonada tras ganarle 1-0 a Hungría como visitante, un resultado que le permitió arrancar sumando de entrada. El equipo viene de un semestre con más aciertos que errores y esta victoria reciente le da margen para jugar con tranquilidad en Georgia, aunque sabe que el historial reciente entre ambos no fue tan cómodo como sugieren los números generales.

El historial entre Georgia y Ucrania

El historial entre ambos es claramente favorable a Ucrania: de once enfrentamientos, ganó siete y nunca perdió frente a Georgia, que solo pudo sacarle cuatro empates. La diferencia de gol también lo confirma, con 18 tantos convertidos por Ucrania contra 7 de Georgia en todo el historial.

En los cruces más recientes, sin embargo, la cosa estuvo más pareja: el último antecedente terminó 1-1 y el anterior lo ganó Ucrania por la mínima. Esa paridad reciente le da a Georgia algo de confianza pese a la estadística histórica en contra.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
16/11/2024 Georgia vs. Ucrania 1-1 UEFA Nations League
11/10/2024 Ucrania vs. Georgia 1-0 UEFA Nations League
09/06/2015 Georgia vs. Ucrania 1-2 Friendlies
08/09/2007 Georgia vs. Ucrania 1-1 UEFA European Championship Qualifiers
06/09/2006 Ucrania vs. Georgia 3-2 UEFA European Championship Qualifiers
03/09/2005 Georgia vs. Ucrania 1-1 UEFA World Cup Qualifiers
13/10/2004 Ucrania vs. Georgia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers
16/04/2002 Ucrania vs. Georgia 2-1 Friendlies
13/02/2001 Georgia vs. Ucrania 0-0 Friendlies
19/03/1999 Georgia vs. Ucrania 0-1 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Armenia vs. Montenegro Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Letonia vs. Chipre Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Rumania vs. Bosnia y Herzegovina Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Polonia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Irlanda del Norte vs. Hungría Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Italia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Bélgica vs. Francia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Luxemburgo vs. Islandia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Bulgaria vs. Estonia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovaquia vs. Kazajistán Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Moldavia vs. Islas Feroe Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Albania Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Finlandia vs. Bielorrusia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Macedonia del Norte Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Escocia vs. Suiza Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
España vs. Croacia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Inglaterra Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Azerbaiyán vs. Liechtenstein Jueves 1 de octubre 10:00 13:00 18:00
Malta vs. Gibraltar Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Georgia y Ucrania se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Georgia suma 0 puntos en el torneo.
  • Ucrania suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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