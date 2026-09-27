Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Italia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Turquía e Italia se juegan algo más que el orgullo este lunes 28 de septiembre, con ambos equipos necesitados de sumar sus primeros puntos en la Liga de Naciones.
Después de arrancar con derrota, ninguno de los dos puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse en la pelea del grupo. Es un partido para observar reacciones más que resultados.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Turquía llega golpeada tras caer 0-1 de local ante Francia en el debut, un resultado que corta una racha mixta: antes había goleado 3-2 a Estados Unidos aunque también había perdido con Paraguay. El equipo necesita reencontrar la contundencia que mostró frente a los norteamericanos si quiere revertir el arranque.
Italia tampoco pudo con Bélgica y cayó 0-2 jugando en casa, un golpe que contrasta con la solidez que había mostrado antes del inicio del torneo, cuando encadenó triunfos ajustados por 1-0 ante Grecia y Luxemburgo. La visita necesita corregir rápido porque otro resultado adverso la complicaría en la tabla del certamen.
El historial entre Turquía y Italia
El historial es ampliamente favorable a Italia: de los 11 enfrentamientos entre ambos, ganó 7 y nunca perdió, mientras que Turquía no pudo quedarse con ninguno y solo rescató 4 empates. La diferencia de gol lo confirma, con 21 tantos italianos contra apenas 6 turcos en todo el historial. El antecedente más reciente, de 2024, terminó igualado sin goles, un dato que rompe apenas un poco la hegemonía transalpina.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/06/2024
|Italia vs. Turquía
|0-0
|Friendlies
|29/03/2022
|Turquía vs. Italia
|2-3
|Friendlies
|11/06/2021
|Turquía vs. Italia
|0-3
|UEFA European Championship
|15/11/2006
|Italia vs. Turquía
|1-1
|Friendlies
|19/11/2002
|Italia vs. Turquía
|1-1
|Friendlies
|11/06/2000
|Turquía vs. Italia
|1-2
|UEFA European Championship
|21/12/1994
|Italia vs. Turquía
|3-1
|Friendlies
|25/02/1973
|Turquía vs. Italia
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|13/01/1973
|Italia vs. Turquía
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/1963
|Turquía vs. Italia
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|4
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|5
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|6
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|7
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|8
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|9
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|10
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|11
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|12
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|13
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|14
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|15
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|18
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|19
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|20
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|23
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|24
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|25
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|29
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|30
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|33
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|35
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|38
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|41
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|42
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|52
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|53
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|54
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Armenia vs. Montenegro
|Lunes 28 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Ucrania
|Lunes 28 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Letonia vs. Chipre
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Polonia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Francia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Luxemburgo vs. Islandia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bulgaria vs. Estonia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Kazajistán
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Islas Feroe
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Albania
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Finlandia vs. Bielorrusia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Suiza
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. Croacia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Inglaterra
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|Jueves 1 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Malta vs. Gibraltar
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Turquía y Italia se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.
- Italia suma 0 puntos en el torneo.