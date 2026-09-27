Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Italia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Turquía y Italia se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Turquía e Italia se juegan algo más que el orgullo este lunes 28 de septiembre, con ambos equipos necesitados de sumar sus primeros puntos en la Liga de Naciones.

Después de arrancar con derrota, ninguno de los dos puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse en la pelea del grupo. Es un partido para observar reacciones más que resultados.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Turquía llega golpeada tras caer 0-1 de local ante Francia en el debut, un resultado que corta una racha mixta: antes había goleado 3-2 a Estados Unidos aunque también había perdido con Paraguay. El equipo necesita reencontrar la contundencia que mostró frente a los norteamericanos si quiere revertir el arranque.

Italia tampoco pudo con Bélgica y cayó 0-2 jugando en casa, un golpe que contrasta con la solidez que había mostrado antes del inicio del torneo, cuando encadenó triunfos ajustados por 1-0 ante Grecia y Luxemburgo. La visita necesita corregir rápido porque otro resultado adverso la complicaría en la tabla del certamen.

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El historial entre Turquía y Italia

El historial es ampliamente favorable a Italia: de los 11 enfrentamientos entre ambos, ganó 7 y nunca perdió, mientras que Turquía no pudo quedarse con ninguno y solo rescató 4 empates. La diferencia de gol lo confirma, con 21 tantos italianos contra apenas 6 turcos en todo el historial. El antecedente más reciente, de 2024, terminó igualado sin goles, un dato que rompe apenas un poco la hegemonía transalpina.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/06/2024 Italia vs. Turquía 0-0 Friendlies 29/03/2022 Turquía vs. Italia 2-3 Friendlies 11/06/2021 Turquía vs. Italia 0-3 UEFA European Championship 15/11/2006 Italia vs. Turquía 1-1 Friendlies 19/11/2002 Italia vs. Turquía 1-1 Friendlies 11/06/2000 Turquía vs. Italia 1-2 UEFA European Championship 21/12/1994 Italia vs. Turquía 3-1 Friendlies 25/02/1973 Turquía vs. Italia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 13/01/1973 Italia vs. Turquía 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/1963 Turquía vs. Italia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

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Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Armenia vs. Montenegro Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Ucrania Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Letonia vs. Chipre Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Polonia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Hungría Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Francia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Luxemburgo vs. Islandia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Bulgaria vs. Estonia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovaquia vs. Kazajistán Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Islas Feroe Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Albania Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Finlandia vs. Bielorrusia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Macedonia del Norte Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Suiza Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 España vs. Croacia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Inglaterra Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Azerbaiyán vs. Liechtenstein Jueves 1 de octubre 10:00 13:00 18:00 Malta vs. Gibraltar Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis