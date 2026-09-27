Dónde ver EN VIVO Irlanda del Norte vs. Hungría por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El lunes 28 de septiembre, Irlanda del Norte se mide con Hungría en un duelo directo por la Liga de Naciones donde ninguno de los dos quiere quedarse atrás después de la primera fecha.
Los tres puntos valen doble a esta altura del certamen: el que gane toma aire en la tabla y el que pierde queda contra las cuerdas en el grupo.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Irlanda del Norte llega con el envión de un triunfo ajustado. Ganó 1-0 como visitante frente a Georgia y esa victoria le permitió arrancar la Liga de Naciones con los tres puntos en el bolsillo, algo que no le sobra en la categoría donde compite. Antes de eso, en la última fecha de la fase anterior, había caído 3-1 ante Francia, pero cerró bien con un 1-0 sobre Guinea.
Hungría, en cambio, tuvo un golpe en su presentación: perdió 0-1 de local frente a Ucrania y se quedó sin puntos en el arranque. El equipo venía de una racha positiva, con triunfos por 3-1 ante Kazajistán y 2-1 sobre Finlandia, así que la caída ante los ucranianos corta una buena seguidilla justo en el peor momento.
El historial entre Irlanda del Norte y Hungría
El historial entre ambos favorece claramente a Hungría, que ganó cuatro de los seis enfrentamientos directos, contra apenas uno de Irlanda del Norte y un empate. La diferencia también se nota en los goles: 8 a favor de los húngaros contra 4 de los norirlandeses. El antecedente más reciente, en 2022, terminó 1-0 para Hungría en Belfast, así que la floja historia reciente es otro motivo de peso para este cruce.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/03/2022
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|0-1
|Friendlies
|07/09/2015
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2014
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/11/2008
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|0-2
|Friendlies
|06/09/1989
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|1-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|19/10/1988
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|4
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|5
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|6
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|7
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|8
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|9
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|10
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|11
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|12
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|13
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|14
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|15
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|18
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|19
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|20
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|23
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|24
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|25
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|29
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|30
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|33
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|35
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|38
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|41
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|42
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|52
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|53
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|54
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Armenia vs. Montenegro
|Lunes 28 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Ucrania
|Lunes 28 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Letonia vs. Chipre
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Polonia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Italia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Francia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Luxemburgo vs. Islandia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bulgaria vs. Estonia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Kazajistán
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Islas Feroe
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Albania
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Finlandia vs. Bielorrusia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Suiza
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. Croacia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Inglaterra
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|Jueves 1 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Malta vs. Gibraltar
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Irlanda del Norte y Hungría se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Irlanda del Norte suma 3 puntos en el torneo.
- Hungría suma 0 puntos en el torneo.