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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Irlanda del Norte vs. Hungría por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Irlanda del Norte y Hungría se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Northern Ireland vs. Hungary, Liga de Naciones
Northern Ireland vs. Hungary, Liga de Naciones

El lunes 28 de septiembre, Irlanda del Norte se mide con Hungría en un duelo directo por la Liga de Naciones donde ninguno de los dos quiere quedarse atrás después de la primera fecha.

Los tres puntos valen doble a esta altura del certamen: el que gane toma aire en la tabla y el que pierde queda contra las cuerdas en el grupo.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Irlanda del Norte llega con el envión de un triunfo ajustado. Ganó 1-0 como visitante frente a Georgia y esa victoria le permitió arrancar la Liga de Naciones con los tres puntos en el bolsillo, algo que no le sobra en la categoría donde compite. Antes de eso, en la última fecha de la fase anterior, había caído 3-1 ante Francia, pero cerró bien con un 1-0 sobre Guinea.

Hungría, en cambio, tuvo un golpe en su presentación: perdió 0-1 de local frente a Ucrania y se quedó sin puntos en el arranque. El equipo venía de una racha positiva, con triunfos por 3-1 ante Kazajistán y 2-1 sobre Finlandia, así que la caída ante los ucranianos corta una buena seguidilla justo en el peor momento.

El historial entre Irlanda del Norte y Hungría

El historial entre ambos favorece claramente a Hungría, que ganó cuatro de los seis enfrentamientos directos, contra apenas uno de Irlanda del Norte y un empate. La diferencia también se nota en los goles: 8 a favor de los húngaros contra 4 de los norirlandeses. El antecedente más reciente, en 2022, terminó 1-0 para Hungría en Belfast, así que la floja historia reciente es otro motivo de peso para este cruce.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
29/03/2022 Irlanda del Norte vs. Hungría 0-1 Friendlies
07/09/2015 Irlanda del Norte vs. Hungría 1-1 UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2014 Hungría vs. Irlanda del Norte 1-2 UEFA European Championship Qualifiers
19/11/2008 Irlanda del Norte vs. Hungría 0-2 Friendlies
06/09/1989 Irlanda del Norte vs. Hungría 1-2 UEFA World Cup Qualifiers
19/10/1988 Hungría vs. Irlanda del Norte 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Armenia vs. Montenegro Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Georgia vs. Ucrania Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Letonia vs. Chipre Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Rumania vs. Bosnia y Herzegovina Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Polonia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Italia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Bélgica vs. Francia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Luxemburgo vs. Islandia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Bulgaria vs. Estonia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovaquia vs. Kazajistán Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Moldavia vs. Islas Feroe Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Albania Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Finlandia vs. Bielorrusia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Macedonia del Norte Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Escocia vs. Suiza Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
España vs. Croacia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Inglaterra Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Azerbaiyán vs. Liechtenstein Jueves 1 de octubre 10:00 13:00 18:00
Malta vs. Gibraltar Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Irlanda del Norte y Hungría se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Irlanda del Norte suma 3 puntos en el torneo.
  • Hungría suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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