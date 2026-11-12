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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Italia vs. Francia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Italy vs. France, Liga de Naciones
Italy vs. France, Liga de Naciones

Italia recibe a Francia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas un mes después de igualar en Francia, Italia y Francia se cruzan otra vez, esta vez con la tabla de la Liga de Naciones de por medio. No hay margen para repetir el empate sin que alguno sienta que dejó algo tirado en el camino.

Francia llega como favorita y con la chance de sacar una diferencia importante en la zona alta, mientras que Italia necesita un triunfo para no quedar relegada en el grupo.

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La actualidad de ambos equipos

Italia viene de un andar irregular pero con buenos números de gol: goleó 4-1 a Turquía de visitante, después empató con los franceses y en su última presentación volvió a golear, esta vez 3-1 y de local ante los turcos. Son 7 puntos en cuatro partidos y el puesto 17 en la tabla general, una posición que obliga a sumar de a poco para no quedar afuera de la pelea por el objetivo.

Francia, en cambio, llega entonada. Goleó 4-1 a Bélgica de local en su presentación más reciente, antes había empatado con Italia y previamente se había impuesto 1-0 a los belgas de visitante. Con 10 unidades y el quinto puesto, el equipo no perdió en sus últimos tres compromisos y quiere confirmar que el nivel mostrado ante Bélgica no fue casualidad.

El historial entre Italia y Francia

El historial entre ambas selecciones es extenso y favorable a Italia: de 42 enfrentamientos, los italianos ganaron 20, Francia se quedó con 13 y hubo 11 empates. En la diferencia de gol también manda Italia, con 87 tantos convertidos contra 61 de los franceses.

El antecedente más reciente es justamente el de la ida de esta misma Liga de Naciones, cuando Francia e Italia empataron 1-1. Antes de eso, en 2024, hubo un par de partidos con triunfo italiano por 3-1, uno de local y otro de visitante, lo que muestra que en los cruces más actuales la balanza se inclinó para el lado azzurro.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Francia vs. Italia1-1UEFA Nations League
17/11/2024Italia vs. Francia1-3UEFA Nations League
06/09/2024Francia vs. Italia1-3UEFA Nations League
01/06/2018Francia vs. Italia3-1Friendlies
01/09/2016Italia vs. Francia1-3Friendlies
14/11/2012Italia vs. Francia1-2Friendlies
17/06/2008Francia vs. Italia0-2UEFA European Championship
08/09/2007Italia vs. Francia0-0UEFA European Championship Qualifiers
06/09/2006Francia vs. Italia3-1UEFA European Championship Qualifiers
09/07/2006Italia vs. Francia1-1FIFA World Cup

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Armenia vs. ChipreJueves 12 de noviembre11:0014:0018:00
Turquía vs. BélgicaJueves 12 de noviembre11:0014:0018:00
Montenegro vs. LetoniaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
San Marino vs. BielorrusiaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Albania vs. FinlandiaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Inglaterra vs. CroaciaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
República Checa vs. EspañaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Moldavia vs. KazajistánViernes 13 de noviembre11:0014:0018:00
Luxemburgo vs. EstoniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Bulgaria vs. IslandiaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovaquia vs. Islas FeroeViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovenia vs. SuizaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Escocia vs. Macedonia del NorteViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Serbia vs. AlemaniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Países Bajos vs. GreciaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Italia y Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Italia suma 7 puntos en el torneo.
  • Francia suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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