Dónde ver EN VIVO Italia vs. Francia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Italia recibe a Francia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas un mes después de igualar en Francia, Italia y Francia se cruzan otra vez, esta vez con la tabla de la Liga de Naciones de por medio. No hay margen para repetir el empate sin que alguno sienta que dejó algo tirado en el camino.

Francia llega como favorita y con la chance de sacar una diferencia importante en la zona alta, mientras que Italia necesita un triunfo para no quedar relegada en el grupo.

La actualidad de ambos equipos

Italia viene de un andar irregular pero con buenos números de gol: goleó 4-1 a Turquía de visitante, después empató con los franceses y en su última presentación volvió a golear, esta vez 3-1 y de local ante los turcos. Son 7 puntos en cuatro partidos y el puesto 17 en la tabla general, una posición que obliga a sumar de a poco para no quedar afuera de la pelea por el objetivo.

Francia, en cambio, llega entonada. Goleó 4-1 a Bélgica de local en su presentación más reciente, antes había empatado con Italia y previamente se había impuesto 1-0 a los belgas de visitante. Con 10 unidades y el quinto puesto, el equipo no perdió en sus últimos tres compromisos y quiere confirmar que el nivel mostrado ante Bélgica no fue casualidad.

El historial entre Italia y Francia

El historial entre ambas selecciones es extenso y favorable a Italia: de 42 enfrentamientos, los italianos ganaron 20, Francia se quedó con 13 y hubo 11 empates. En la diferencia de gol también manda Italia, con 87 tantos convertidos contra 61 de los franceses.

El antecedente más reciente es justamente el de la ida de esta misma Liga de Naciones, cuando Francia e Italia empataron 1-1. Antes de eso, en 2024, hubo un par de partidos con triunfo italiano por 3-1, uno de local y otro de visitante, lo que muestra que en los cruces más actuales la balanza se inclinó para el lado azzurro.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Francia vs. Italia 1-1 UEFA Nations League 17/11/2024 Italia vs. Francia 1-3 UEFA Nations League 06/09/2024 Francia vs. Italia 1-3 UEFA Nations League 01/06/2018 Francia vs. Italia 3-1 Friendlies 01/09/2016 Italia vs. Francia 1-3 Friendlies 14/11/2012 Italia vs. Francia 1-2 Friendlies 17/06/2008 Francia vs. Italia 0-2 UEFA European Championship 08/09/2007 Italia vs. Francia 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 06/09/2006 Francia vs. Italia 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 09/07/2006 Italia vs. Francia 1-1 FIFA World Cup

Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Armenia vs. Chipre Jueves 12 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Turquía vs. Bélgica Jueves 12 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Montenegro vs. Letonia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 San Marino vs. Bielorrusia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Albania vs. Finlandia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Inglaterra vs. Croacia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 República Checa vs. España Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Moldavia vs. Kazajistán Viernes 13 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Luxemburgo vs. Estonia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bulgaria vs. Islandia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovaquia vs. Islas Feroe Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovenia vs. Suiza Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Escocia vs. Macedonia del Norte Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Serbia vs. Alemania Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Países Bajos vs. Grecia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Italia y Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Italia suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Francia suma 10 puntos en el torneo.