Dónde ver EN VIVO Italia vs. Francia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia recibe a Francia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas un mes después de igualar en Francia, Italia y Francia se cruzan otra vez, esta vez con la tabla de la Liga de Naciones de por medio. No hay margen para repetir el empate sin que alguno sienta que dejó algo tirado en el camino.
Francia llega como favorita y con la chance de sacar una diferencia importante en la zona alta, mientras que Italia necesita un triunfo para no quedar relegada en el grupo.
La actualidad de ambos equipos
Italia viene de un andar irregular pero con buenos números de gol: goleó 4-1 a Turquía de visitante, después empató con los franceses y en su última presentación volvió a golear, esta vez 3-1 y de local ante los turcos. Son 7 puntos en cuatro partidos y el puesto 17 en la tabla general, una posición que obliga a sumar de a poco para no quedar afuera de la pelea por el objetivo.
Francia, en cambio, llega entonada. Goleó 4-1 a Bélgica de local en su presentación más reciente, antes había empatado con Italia y previamente se había impuesto 1-0 a los belgas de visitante. Con 10 unidades y el quinto puesto, el equipo no perdió en sus últimos tres compromisos y quiere confirmar que el nivel mostrado ante Bélgica no fue casualidad.
El historial entre Italia y Francia
El historial entre ambas selecciones es extenso y favorable a Italia: de 42 enfrentamientos, los italianos ganaron 20, Francia se quedó con 13 y hubo 11 empates. En la diferencia de gol también manda Italia, con 87 tantos convertidos contra 61 de los franceses.
El antecedente más reciente es justamente el de la ida de esta misma Liga de Naciones, cuando Francia e Italia empataron 1-1. Antes de eso, en 2024, hubo un par de partidos con triunfo italiano por 3-1, uno de local y otro de visitante, lo que muestra que en los cruces más actuales la balanza se inclinó para el lado azzurro.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Francia vs. Italia
|1-1
|UEFA Nations League
|17/11/2024
|Italia vs. Francia
|1-3
|UEFA Nations League
|06/09/2024
|Francia vs. Italia
|1-3
|UEFA Nations League
|01/06/2018
|Francia vs. Italia
|3-1
|Friendlies
|01/09/2016
|Italia vs. Francia
|1-3
|Friendlies
|14/11/2012
|Italia vs. Francia
|1-2
|Friendlies
|17/06/2008
|Francia vs. Italia
|0-2
|UEFA European Championship
|08/09/2007
|Italia vs. Francia
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|06/09/2006
|Francia vs. Italia
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/07/2006
|Italia vs. Francia
|1-1
|FIFA World Cup
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Armenia vs. Chipre
|Jueves 12 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Turquía vs. Bélgica
|Jueves 12 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Montenegro vs. Letonia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|San Marino vs. Bielorrusia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Albania vs. Finlandia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Inglaterra vs. Croacia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|República Checa vs. España
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Moldavia vs. Kazajistán
|Viernes 13 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Luxemburgo vs. Estonia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bulgaria vs. Islandia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovenia vs. Suiza
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Serbia vs. Alemania
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Países Bajos vs. Grecia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Italia y Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Italia suma 7 puntos en el torneo.
- Francia suma 10 puntos en el torneo.