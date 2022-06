Mercurio retrógrado finalizó este viernes 3 de junio pero ahora el retroceso seguirá en Saturno a partir de este sábado 4 de junio al sábado 22 de octubre. Lo bueno de tener a Saturno en su posición retrograda es que el tránsito es despacio.

Según la astrología, el planeta se caracteriza por el compromiso, la disciplina, los límites y el esfuerzo en el ámbito laboral. Es por eso que ahora mencionaremos los signos del zodiaco que más se verán afectados.

¿Cuáles son los signos del zodiaco más afectados por Saturno retrógrado?

Leo

Leo, falta un mes para que inicie tu temporada y a medida que se acerca, te volverás más exigente con vos mismo. Desearás que todo sea perfecto en tu ámbito laboral y amoroso. Deberás hacer muchos sacrificios, vas a ver que las cosas no son tan fáciles como creías, pero no pierdas la esperanza y mantente fuerte como siempre lo hiciste.

A pesar de todo, aprovechá para descansar y darte tiempo a ti mismo. Rescatá esa esencia que tanto te caracteriza.

Capricornio

Capricornio, sos una persona que da siempre lo mejor y te exiges por llegar a donde deseas. Con Saturno retrógrado, mantené la calma cuando las cosas no salgan como quisieras. Date una oportunidad de todo esto y no seas duro contigo mismo. No tires todo a la basura lo que obtuviste hasta ahora.

Acuario

Tendrás situaciones complicadas de remontar, pero, no pierdas las esperanzas. Se fiel a ti mismo y no dejes que nada te desvíe del camino porque te mereces cumplir todos tus sueños. Lo mejor que puedes hacer es continuar con los proyectos que tienes en mente a pesar de que todo se ponga difícil.