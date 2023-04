El pasado mes de diciembre se concretó la salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United, y su fichaje por el Al-Nassr de la liga saudi. La salida del astro portugués no se dio de la mejor manera y por supuesto no estuvo a la altura del legado que dejó en Old Trafford. Sin embargo sucedió, Cristiano abandonó Manchester, y al hacerlo también se llevó sus pertenencias, incluyendo un par de superdeportivos.

La mansión de Cristiano Ronaldo en Alderley Edge fue vaciada una vez que Cristiano dejó el país para ir a jugar la Copa del Mundo con Portugal en Qatar, y con ello se llevaron dos de sus vehículos más costosos. Hablamos de su Cadillac Escalade y un Bentley Flying Spur, valuados en medio millón de libras esterlinas.

El Cadillac Escalade esta valuado en 150,000 libras esterlinas, y cuenta con un motor V8 de 6,2 litros, hablamos de un todo terreno de última generación que se suele elegir por su comodidad y buen rodado.

Mientras tanto, el Bentley Flying Spur es un superdeportivo en toda regla, con motor doble turno V8 que alcanza los 512CV y una velocidad punta de 325 km/h a la vez que puede llegar a acelerar de 0 a 100 en 4,5 segundos y cuenta con una caja automática de ocho velocidades. A Cristiano Ronaldo se lo ha visto en múltiples ocasiones con este vehículo, incluso en camino a los entrenamientos.

Los autos fueron luego llevados a Lisboa, la capital de Portugal y donde vive parte de la familia de Cristiano Ronaldo. Allí quedaron guardados en un destacado valet de autos, hasta que Ronaldo o alguien cercano a él quiera utilizarlos en tierras portuguesas.

No hay dudas de que CR7 tiene autos de lujo en prácticamente todo el mundo, tal y como pudimos apreciar cuando lo vimos en su Bugatti Cientodieci por Madrid, semanas atrás, y como tal, tendrá listos su Cadillac y Bentley cuando decida regresar a Portugal.