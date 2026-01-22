Alianza Lima en alerta: Sergio Peña rompió su silencio tras la denuncia por agresión sexual

Sergio Peña respondió por sus redes sociales sobre la denuncia por agresión sexual que pesa en su contra. En un mensaje extenso, el volante afirmó que es inocente y pidió que se investigue a fondo lo sucedido. De igual manera, evitó pronunciarse sobre su continuidad en Alianza Lima.

En su mensaje, Peña fue enfático al señalar: “Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia”, dejando en claro que se defenderá dentro del marco legal.

El mediocampista también expresó su postura frente a la situación desde un enfoque de respeto y sensibilidad: “Quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece”.

Peña sostuvo que será la justicia la que determine lo ocurrido y que confía en el proceso: “Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos”, remarcó, sin entrar en más detalles por tratarse de un caso en curso.

Peña habló tras denuncia sexual. (Foto: Instagram Sergio Peña)

La palabra de Sergio Peña tras la denuncia sexual en su contra

Sergio Peña, volante peruano de Alianza Lima, decidió romper su silencio luego de que se hiciera pública una denuncia de agresión sexual en su contra. El futbolista emitió un pronunciamiento en el que rechazó categóricamente cualquier vínculo con los hechos y pidió que todo sea esclarecido por las autoridades.

Además, agregó: “Confío en que la justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas”, insistiendo en que se someterá a lo que determinen las instancias correspondientes.

El comunicado de Alianza Lima tras la denuncia sexual a tres de sus futbolistas: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto dinero gana Sergio Peña?

Sergio Peña gana 50 mil dólares mensuales en Alianza Lima, esto quiere decir que por una temporada se lleva 600 mil dólares.

¿Hasta cuándo Sergio Peña tiene contrato con Alianza Lima?

Sergio Peña tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, según el portal internacional Transfermarkt.

Datos claves

Sergio Peña negó tajantemente su participación en la denuncia por agresión sexual vía redes sociales.

El volante de Alianza Lima pidió una investigación a fondo para esclarecer los hechos denunciados.

El futbolista evitó pronunciarse sobre su continuidad en el club mientras dure el proceso.

