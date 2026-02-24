Es tendencia:
Alianza Lima se venga de Universitario y utiliza su reciente pelea con Sporting Cristal

Alianza Lima accionar en contra de Universitario. Por ser protagonista, de un escándalo ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

El club Alianza Lima ha decidido contraatacar en el plano legal de la Liga 1 2026. Tras meses de recibir reclamos por parte de Universitario, el equipo blanquiazul ahora utiliza el reglamento a su favor.

Alianza Lima versus Universitario de Deportes

La institución íntima presentó una denuncia formal ante la Comisión Disciplinaria de la FPF contra integrantes de Sporting Cristal. El objetivo es claro: sancionar drásticamente a figuras clave tras los incidentes en su último enfrentamiento.

Según el periodista Kevin Pacheco, los señalados en el documento son Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara. Alianza solicita una investigación profunda por los hechos ocurridos al finalizar el partido en el Estadio Nacional.

Esta estrategia legal recuerda las suspensiones que sufrió el técnico Néstor Gorosito en 2025 tras los reclamos constantes de la directiva crema. En aquel entonces, el estratega argentino fue inhabilitado por varias fechas, afectando el rendimiento íntimo.

Imagen
Alianza Lima y su denuncia contra Universitario de Deportes. (Foto: X).

Alianza Lima denuncia a Universitario

Ahora, el club de La Victoria busca que se mida con la misma vara a sus rivales directos en la lucha por el título. La denuncia incluye videos y fotos que probarían conductas antideportivas de los tres involucrados de Sporting Cristal.

La presencia de Jairo Concha en la lista de denunciados añade un morbo especial a la noticia por su pasado en Matute. Los hinchas blanquiazules consideran que el volante tuvo gestos provocadores que no deben pasar desapercibidos por la justicia deportiva.

Sporting Cristal presentará potente denuncia contra entrenador y jugadores de Universitario

Sporting Cristal presentará potente denuncia contra entrenador y jugadores de Universitario

Decisión de la FPF próximo a conocerse

El impacto de una posible sanción podría dejar a Cristal sin piezas fundamentales para las próximas jornadas del torneo peruano. Esto beneficiaría directamente a Alianza en su camino hacia la punta del campeonato local.

Se espera que la Comisión de Disciplina emita un pronunciamiento en los próximos días para determinar si abre un proceso sancionador. La tensión en la Liga 1 está en su punto más alto, tanto en la cancha como en las oficinas.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima denunció formalmente ante la FPF a integrantes de Sporting Cristal.
  • Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal son los señalados en el documento.
  • Videos y fotos respaldan la denuncia por incidentes ocurridos en el Estadio Nacional.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
