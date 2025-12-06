Alianza Lima ante todo pronóstico terminó muy mal la temporada. El cuadro de La Victoria tenía todo para poder avanzar los Playoff de la Liga 1, pero en el momento en el que tenía todo listo para acceder a la siguiente ronda lo perdieron en solo minutos. Sporting Cristal sorprendió al cuadro ‘blanquiazul’ y ahora los hinchas encontraron al gran culpable.

En este caso, muchos apuntan en contra del entrenador, Néstor Gorosito como el gran culpable de este nefasto encuentro. Pero la realidad que hay un jugador que no estuvo a la altura del partido. Se esperaba mucho más de él dentro de la cancha, pero simplemente no terminó respondiendo en ningún momento como debería.

¿Quién es el jugador que los hinchas culpan?

Pues no es otro que Sergio Peña, jugador que no estuvo a la altura del partido y que claramente por eso se le vio hoy como suplente nuevamente. No es un jugador que llegara a apoderarse del puesto, sino más bien por nombre lo hizo, pero en la cancha nunca rindió como es que se esperaba y en este partido terminó siendo clave para la derrota de Alianza.

Justamente el mediocampista terminó siendo el primer ejecutante de Alianza en la tanda de penales, fallando su disparo. Esto hizo que el cuadro ‘blanquiazul’ esté atento para no volver a fallar, pero no pudieron atajar ninguna más y lo que pasó es que terminó siendo un equipo que ahora jugará como Perú 4 en la Copa Libertadores.

Por otro lado, algunos hinchas recuerdan a Sergio Peña como un jugador que es ‘pecho frío’. Algo que se ha dicho mucho sobre él a lo largo del tiempo, no es algo nuevo que se habla. Incluso en la Selección Peruana es algo que es muy recurrente cuando se le ha visto dentro del terreno de juego.

Datos Claves