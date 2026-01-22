Es tendencia:
Alianza Lima

Denuncian por violencia sexual a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña en Uruguay

Problema gigante el que anuncian en la interna de Alianza Lima. Medio internacional incrimina a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Una grave denuncia por abuso sexual sacude al fútbol sudamericano tras señalarse a tres figuras de Alianza Lima y la Selección Peruana. La acusación fue presentada en Buenos Aires por una joven argentina de 22 años contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Denuncia en Argentina contra jugadores de Alianza Lima

La información fue revelada inicialmente por el noticiero Otra Mañana de A24, conducido por Antonio Laje. Según el reporte, la causa ya se encuentra bajo la órbita del Juzgado Criminal y Correccional argentino, a cargo del juez Rabione.

Tweet placeholder

Los hechos habrían ocurrido en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, Uruguay, durante una estancia del equipo peruano. La denunciante relató que conocía previamente a Zambrano y fue invitada al lugar tras una cena, acompañada por una amiga.

De acuerdo con el testimonio judicial, en ese contexto habrían intervenido los otros dos futbolistas en un episodio de abuso sexual con acceso carnal. La joven manifestó que el miedo y la confusión le impidieron denunciar los hechos de inmediato en territorio uruguayo.

Imagen
Denuncia en Argentina informan sobre el caso Alianza Lima. (Foto: X).

¿Por qué se realizó este hecho en Argentina?

Tras regresar a Argentina, la víctima recibió asistencia médica en un hospital de San Isidro y posteriormente en el Hospital Muñiz. En estos centros de salud se activaron los protocolos correspondientes y se realizaron los primeros exámenes médicos de rigor.

Como parte de la evidencia, la denunciante entregó a la Justicia la vestimenta que utilizó la noche del presunto ataque. Estas prendas serán sometidas a pericias de ADN para intentar hallar pruebas biológicas que respalden su declaración ante las autoridades.

El futuro de los futbolistas de Alianza Lima

Debido a que el delito se habría cometido en Montevideo, la Justicia argentina deberá coordinar acciones con sus pares uruguayos. Este proceso incluirá el envío de exhortos internacionales y pedidos de colaboración para avanzar en la imputación formal de los jugadores.

La noticia genera un fuerte impacto mediático, especialmente por la figura de Carlos Zambrano, exjugador de Boca Juniors con amplia trayectoria. Hasta el momento, el club Alianza Lima no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación legal de sus futbolistas.

Imagen
Denuncia en Argentina sobre la situación de Alianza Lima. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Carlos Zambrano, Trauco y Peña fueron denunciados por abuso sexual ante la justicia argentina.
  • El hecho habría ocurrido en el Hotel Hyatt Centric de Montevideo, Uruguay.
  • La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional del Juez Rabione.
