Alianza Lima lanza inesperada advertencia a líder de la Liga 1: “Esto recién empieza”

El ambiente en el entorno de Alianza Lima es de máxima concentración tras un inicio de temporada que ha ido de menos a más. El cuadro blanquiazul ha logrado sacudirse las críticas iniciales para enfocarse plenamente en el objetivo principal: el título de la Liga 1 2026.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima se enfoca en la Liga 1

Tras la reciente victoria por la mínima diferencia ante Sport Boys, el equipo victoriano ha escalado posiciones críticas en el Torneo Apertura. Este resultado les ha permitido sumar 10 unidades, igualando en la cima de la tabla precisamente a su próximo rival directo de esta semana.

Tweet placeholder

El volante Jairo Vélez, una de las figuras más influyentes en el esquema de Pablo Guede, decidió poner paños fríos al entusiasmo desmedido de la hinchada. El mediocampista fue claro al señalar que el camino hacia el campeonato nacional todavía es sumamente extenso y complejo.

Publicidad

Publicidad

Mensaje para el líder de la Liga 1

“Esto recién empieza, vamos cuatro fechas y vamos partido a partido”, declaró Vélez ante los medios locales. Con estas palabras, el jugador íntimo envió un mensaje de humildad y respeto hacia sus competidores, evitando caer en triunfalismos adelantados por el buen momento del equipo.

Los próximos partidos de Alianza Lima. (Foto: X).

La advertencia de Alianza Lima no solo se limita a la tabla de posiciones, sino también a la dificultad logística que representa su siguiente salida. El equipo deberá viajar a la ciudad de Cajamarca para enfrentar a UTC, un escenario donde la altitud siempre juega un rol determinante.

Publicidad

Publicidad

Sobre este desafío geográfico, Vélez fue enfático en la necesidad de mantener el orden táctico durante los 90 minutos. “Ya sabemos cómo es la altura, hay que hacer un partido inteligente para traernos los tres puntos”, añadió el volante blanquiazul con miras al duelo en el Héroes de San Ramón.

ver también Alianza Lima se venga de Universitario y utiliza su reciente pelea con Sporting Cristal

Alianza Lima se juega bastante en Liga 1

El enfrentamiento contra el “Gavilán del Norte” es visto por la interna aliancista como una final adelantada por el liderato solitario. Una victoria en condición de visitante no solo rompería el empate en puntos, sino que daría un golpe de autoridad sobre el resto de los candidatos al título.

Por esta razón, el comando técnico evalúa realizar rotaciones estratégicas para mitigar el desgaste físico de sus referentes, como Paolo Guerrero. Alianza Lima busca demostrar que ha aprendido de sus errores pasados para consolidar un proyecto deportivo serio y ganador en este 2026.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima está en su mes de aniversario 125. (Foto: X).

DATOS CLAVES