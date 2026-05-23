El plantel del técnico Pablo Guede será campeón del Torneo Apertura 2026 si vence a Los Chankas, pero tendrá cuatro grandes ausencias.

Alianza Lima presentó su lista oficial de convocados para el partido ante Los Chankas y la gran noticia pasa porque prácticamente todo el plantel blanquiazul fue llamado para el duelo que podría definir al campeón del Torneo Apertura 2026. El encuentro se jugará hoy, sábado 23 de mayo, en Matute y genera enorme expectativa entre los hinchas íntimos.

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El equipo dirigido por Pablo Guede sabe que depende de sí mismo para quedarse con el primer torneo de la temporada y por ello decidió concentrar a casi todas sus piezas disponibles para afrontar uno de los partidos más importantes del año en La Victoria.

La única ausencia confirmada dentro de la convocatoria de Alianza Lima es la del delantero Luis Ramos, quien quedó descartado debido a una lesión y no podrá ser tomado en cuenta para el choque ante el cuadro de Andahuaylas. Además, por decisión técnica tampoco estarán Pedro Aquino, Josué Estrada y D’Alessandro Montenegro.

Más allá de ello, lo que más sorprendió fue notar la presencia de jugadores que en las últimas semanas habían sido habituales desconvocados o tenían muy poca participación dentro de la consideración del comando técnico blanquiazul.

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Luis Ramos durante un partido con Alianza Lima en Matute. (Foto: Liga 1)

Pablo Guede recupera piezas para buscar el Torneo Apertura

Entre los nombres que reaparecen en la lista destacan Jean Pierre Archimbaud y Piero Cari, futbolistas que normalmente no eran considerados para los partidos recientes de Alianza Lima.

Con ello, Pablo Guede apuesta por tener un grupo amplio y competitivo para intentar asegurar el título del Torneo Apertura 2026 en Matute, donde el cuadro íntimo buscará hacerse fuerte junto a su hinchada y dar un golpe decisivo en la pelea por el campeonato.

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El técnico Pablo Guede solo convocó a Paolo Guerrero y Federico Girotti como los delanteros de Alianza Lima vs. Los Chankas. (Foto: Alianza Lima)

El once de Alianza Lima vs. Los Chankas

Alianza Lima saldrá con el siguiente once ante Los Chankas: Alejandro Duarte; Luis Advincula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

En qué canal ver el partido de Alianza Lima vs. Los Chankas

Para poder ver en vivo y en directo el partido de Alianza Lima vs. Los Chankas tienes que sintonizar la señal oficial de L1 MAX, canal exclusivo del fútbol peruano y que se transmite por los operadores Movistar Deportes, Claro TV, DirecTV Sports y Best Cable.

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Datos claves

Alianza Lima convocó a casi todo su plantel para el partido de hoy contra Los Chankas.

El delantero Luis Ramos es la única baja confirmada por lesión en el equipo íntimo.

El técnico Pablo Guede recuperó a Archimbaud, Aquino y Cari para buscar el Torneo Apertura.