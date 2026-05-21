¿Cuándo juega Ignacio Buse vs. Aleksandar Kovacevic en semifinales del ATP 500 de Hamburgo? Hora y cómo ver por TV

Ignacio Buse enfrentará a Aleksandar Kovacevic por las semifinales del ATP 500 de Hamburgo. A continuación, conoce todos los detalles para seguir el partido.

Ignacio Buse hizo historia el día de hoy al vencer Ugo Humbert en los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo. No solo fue un triunfo y nada más, sino que estuvimos frente a una tremenda remontada que sigue dejando en evidencia el gran nivel del peruano. Ahora se viene un nuevo objetivo igual de complejo y el rival de turno será el estadounidense Aleksandar Kovacevic.

Publicidad

En el marco de las semifinales de ATP 500 de Hamburgo, Ignacio Buse se alista para enfrentar a Aleksandar Kovacevic el próximo viernes 22 de mayo en la Cancha Central del Am Rothenbaum. Es importante resaltar que el tenista estadounidense viene de imponerse ante rivales de jerarquía como Félix Auger-Aliassime y Camilo Ugo Carabelli, así que no hay duda del nivel con el que llega.

Ignacio Buse tampoco es que se quede atrás y durante los últimos días está dando muchísimo qué hablar a nivel internacional. El popular ‘Colo’ logró vencer a Flavio Cobolli, Jakub Menšík y Ugo Humbert, con lo cual podemos decir que está en crecimiento y que ahora irá por todo. A continuación, conoce los detalles para seguir el duelo por semifinales del ATP 500 de Hamburgo.

Publicidad

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs. Aleksandar Kovacevic por las semifinales del ATP 500 de Hamburgo?

07:30 | México (CDMX)

08:30 | Perú, Colombia y Ecuador

09:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

10:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

15:30 | España

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Aleksandar Kovacevic por las semifinales del ATP 500 de Hamburgo?

Perú y Sudamérica | ESPN y Disney+

España | M+ Deportes 2, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar

Publicidad

Así se mueve el Ranking ATP

DATOS CLAVES